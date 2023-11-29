Advertisement
HOME NEWS JATIM

Santri Dukung Ganjar Adakan Cek Kesehatan Gratis di Sumenep

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |21:08 WIB
Santri Dukung Ganjar Adakan Cek Kesehatan Gratis di Sumenep
A
A
A

SUMENEP - Sukarelawan pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang tergabung dalam Santri Dukung Ganjar melanjutkan aksi sosial bersama masyarakat.

Para sukarelawan yang beranggotakan para santri itu melaksanakan istigasah serta pengecekan kesehatan gratis di Dusun Karongkong, Desa Matanair, Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Rabu (29/11).

Dalam kegiatan itu ada puluhan masyarakat yang mengikuti pemeriksaan kesehatan dan doa bersama.

Koordinator Wilayah SDG Jatim Hurriyahi menyebut kehadiran mereka juga memberikan bantuan kepada majelis taklim setempat.

"Kami adakan penyerahan bantuan tempat pemandian jenazah yang diorientasikan untuk membantu kebutuhan masyarakat," ujar dia.

Dia menyebut ada sekitar seratus lebih peserta yang hadir dalam doa bersama itu.

"Serta alat pemandian jenazah yang kami berikan kepada masyarakat, tujuan kami tidak lain adalah ingin berbagi sebagai bentuk kepedulian terhadap umat dan bangsa," kata dia.

