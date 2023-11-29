Dukung Kegiatan Keagamaan, Relawan Ganjar Berikan Bantuan ke Majelis Taklim di Medan

MEDAN - Sukarelawan Tuan Guru Sahabat (TGS) Ganjar Wilayah Sumatera (Sumut) kembali bergerak memberikan bantuan bermanfaat untuk majelis-majelis taklim yang di Sumut pada hari ini, Rabu (29/11/2023).

Kali ini, giliran Majelis Taklim Al-Hikmah di Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumut yang menerima uluran tangan dari para Tuan Guru.

Koordinator Daerah TGS Ganjar Kota Medan, Rais Mubarok Nasution menjelaskan bantuan yang diberikan pada kesempatan tersebut antara lain mushaf Al-Qur’an dan pengeras suara (sound system).

Diharapkan, bantuan ini bisa mendukung aktivitas taklim di Kota Medan, serta meningkatkan kualitas majelis dan membangkitkan motivasi masyarakat sekitar untuk turut serta mengikuti dan menyemarakkan kegiatan keagamaan.

"Ini wujud langkah kami sebagai masyarakat untuk meningkatkan kualitas masyarakat terkhusus di majelis taklim. Insyaallah kami akan terus berkelanjutan memberikan manfaat kepada majelis taklim," kata Rais.

Bantuan-bantuan tersebut diberikan setelah sebelumnya sukarelawan telah meninjau kondisi majelis. Rais menjelaskan, majelis tersebut memang memiliki keterbatasan mushaf untuk jemaahnya.

"Itu sesuai dengan permintaan dari majelis taklim. Karena Majelis Taklim (Al-Hikmah) sedang kekurangan mushaf Al-Qur’an minat membaca Al-Qur’an dan minat belajar Al-Qur’an ini sangat luar biasa," ungkapnya.

Rais menegaskan, Tuan Guru Sahabat Ganjar berkomitmen untuk terus menggalakkan kegiatan sosial lainnya untuk masyarakat di berbagai wilayah di Sumut.