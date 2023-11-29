Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Dukung Kegiatan Keagamaan, Relawan Ganjar Berikan Bantuan ke Majelis Taklim di Medan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |21:18 WIB
Dukung Kegiatan Keagamaan, Relawan Ganjar Berikan Bantuan ke Majelis Taklim di Medan
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

MEDAN - Sukarelawan Tuan Guru Sahabat (TGS) Ganjar Wilayah Sumatera (Sumut) kembali bergerak memberikan bantuan bermanfaat untuk majelis-majelis taklim yang di Sumut pada hari ini, Rabu (29/11/2023).

Kali ini, giliran Majelis Taklim Al-Hikmah di Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumut yang menerima uluran tangan dari para Tuan Guru.

Koordinator Daerah TGS Ganjar Kota Medan, Rais Mubarok Nasution menjelaskan bantuan yang diberikan pada kesempatan tersebut antara lain mushaf Al-Qur’an dan pengeras suara (sound system).

Diharapkan, bantuan ini bisa mendukung aktivitas taklim di Kota Medan, serta meningkatkan kualitas majelis dan membangkitkan motivasi masyarakat sekitar untuk turut serta mengikuti dan menyemarakkan kegiatan keagamaan.

"Ini wujud langkah kami sebagai masyarakat untuk meningkatkan kualitas masyarakat terkhusus di majelis taklim. Insyaallah kami akan terus berkelanjutan memberikan manfaat kepada majelis taklim," kata Rais.

Bantuan-bantuan tersebut diberikan setelah sebelumnya sukarelawan telah meninjau kondisi majelis. Rais menjelaskan, majelis tersebut memang memiliki keterbatasan mushaf untuk jemaahnya.

"Itu sesuai dengan permintaan dari majelis taklim. Karena Majelis Taklim (Al-Hikmah) sedang kekurangan mushaf Al-Qur’an minat membaca Al-Qur’an dan minat belajar Al-Qur’an ini sangat luar biasa," ungkapnya.

Rais menegaskan, Tuan Guru Sahabat Ganjar berkomitmen untuk terus menggalakkan kegiatan sosial lainnya untuk masyarakat di berbagai wilayah di Sumut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/340/2963129/cuekin-politik-identitas-m3cb-solid-dukung-ganjar-pranowo-dan-mahfud-md-2eZjVAbDUl.jpg
Cuekin Politik Identitas, M3CB Solid Dukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/27/512/2961320/ganjar-pranowo-bermalam-di-rumah-warga-keturunan-tionghoa-hY6WBcYpHZ.jpg
Ganjar Pranowo Bermalam di Rumah Warga Keturunan Tionghoa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/512/2959218/ganjar-pranowo-saya-tidak-dibuntuti-oleh-siapa-pun-vsvE7lcahc.jpg
Ganjar Pranowo: Saya Tidak Dibuntuti oleh Siapa Pun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/340/2955815/siti-atikoh-minta-tpd-manado-gencar-sosialisasikan-program-kerja-ganjar-mahfud-1szj6G4zDf.jpg
Siti Atikoh Minta TPD Manado Gencar Sosialisasikan Program Kerja Ganjar-Mahfud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/337/2954537/tim-pemenangan-luar-negeri-hong-kong-sosialisasi-cara-coblos-ganjar-mahfud-iQ5dyKtDCq.jpg
Tim Pemenangan Luar Negeri Hong Kong Sosialisasi Cara Coblos Ganjar-Mahfud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/31/512/2947671/begini-persiapan-ganjar-pranowo-dan-keluarga-sambut-tahun-baru-n4bhVSpBF9.jpg
Begini Persiapan Ganjar Pranowo dan Keluarga Sambut Tahun Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement