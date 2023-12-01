Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Tuduh Hamas Melanggar Gencatan Senjata karena Tembakkan Roket Terlebih Dahulu

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |17:33 WIB
Israel Tuduh Hamas Melanggar Gencatan Senjata karena Tembakkan Roket Terlebih Dahulu
Israel tuduh Hamas melanggar gencatan senjata karena tembakkan roket terlebih dahulu (Foto: Reuters)
A
A
A

GAZA – Ketika militer Israel melanjutkan operasi tempur, mereka menuduh Hamas melanggar ketentuan gencatan senjata sementara. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menuduh kelompok tersebut melanggar perjanjian gencatan senjata dengan menembak roket ke arah Israel.

Sesaat sebelum gencatan senjata berakhir, sirene berbunyi di Israel selatan, dan tentara Israel mengatakan telah mencegat sebuah roket yang diluncurkan dari Gaza.

Kementerian Dalam Negeri yang dikelola Hamas mengatakan beberapa daerah telah terkena serangan udara Israel.

Gencatan senjata tersebut menyebabkan pembebasan lebih dari 100 sandera yang ditahan di Gaza – namun sekitar 140 orang masih disandera.

Dimulainya kembali permusuhan kemungkinan akan memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut, di tengah kekurangan pasokan penting.

Menurut Kementerian Dalam Negeri yang dikuasai Hamas di Gaza, beberapa menit setelah gencatan senjata selama seminggu antara Israel dan Hamas gagal pada Jumat (1/12/2023), kendaraan militer Israel melepaskan tembakan di barat laut Gaza.

Dalam sebuah pernyataan, kementerian juga mengatakan pesawat Israel berada di langit di atas wilayah tersebut.

Halaman:
1 2
      
