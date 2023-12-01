Relawan Muda Nilai Mahfud MD Sosok Agamis dan Inspiratif

JAKARTA - Relawan muda menilai Calon wakil presiden Partai Perindo, Mahfud MD, sebagai sosok yang agamis. Selain itu, pria yang menjabat sebagai Menko Polhukam itu juga dinilai inspiratif.

Pernyataan itu disampaikan relawan muda bernama Jihad di sela-sela acara Deklarasi Sahabat Mahfud Muda. Acara itu digelar di Posko Sahabat Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023).

"Menurut saya, Pak Mahfud itu contoh yang patut diteladani di zaman sekarang," ujar Jihad kepada MNC Portal Indonesia (MPI).

"Soalnya Beliau orang yang agamis karena sering ikut kajian-kajian pesantren. Beliau juga Menko Polhukam, jadi paham hukum dan ngerti masalah-masalah negara," sambungnya kemudian.

Mahfud MD memang berlatar belakang seorang santri. Ketika masih SD, dia pernah masuk ke Pondok Pesantren Somber Lagah di Desa Tegangser Laok, Madura.

Mahfud mendalami ilmu agama di sana. Setelahnya, Mahfud MD melanjutkan sekolahnya di Pendidikan Guru Agama (PGA) Negeri di Pamekasan.