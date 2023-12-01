Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Di Sandination Makassar, Alam Ganjar Sebut Pemimpin Perlu Jadi Good Listener

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |22:44 WIB
Di Sandination Makassar, Alam Ganjar Sebut Pemimpin Perlu Jadi <i>Good Listener</i>
Alam Ganjar (Foto: MPI)
A
A
A

MAKASSAR - Muhammad Zinedine Alam Ganjar menekankan perlunya menjadi pendengar yang baik atau good listener saat menjadi seorang pemimpin.

Hal ini disampaikannya dalam Program Pengembangan Diri untuk Masyarakat terutama Generasi Muda, Sandination di Naf Space Jalan Inspeksi Pam, Batua, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (1/12/2023).

"Essensi dari pemimpin itu mendengar, kalau jadi pemimpin, sering mendengar jadi good listener," ucap Alam.

Dengan adanya perbedaan pendapat dari masing-masing anggota. Maka seorang pemimpin memiliki berbagai opsi untuk mencapai hasil yang baik.

"Keputusan yang akan diambil itu yang akan diambil berdampak kepada semua orang. Misalkan ada opsi a,b,c disuarakan berbeda-beda jadi emang berdiskusi perbedaan pendapat dengan satu tim bukan lawan tapi punya tujuan bersama unfuk menghasilkan solusi terbaik," katanya.

Halaman:
1 2
      
