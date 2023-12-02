Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Tetapkan Garis Merah yang Lebih Jelas bagi Israel Usai Gencatan Senjata Berakhir

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |18:32 WIB
AS Tetapkan Garis Merah yang Lebih Jelas bagi Israel Usai Gencatan Senjata Berakhir
Israel kembali menggempur Gaza usai gencatan senjata berakhir (Foto: Reuters)
A
A
A

GAZA – Pada akhirnya merupakan pencapaian diplomatik bahwa gencatan senjata dapat bertahan lama. Kini, setelah jeda tujuh hari, Israel dan Hamas menghadapi tantangan militer dan politik terbesar mereka.

Bagi Hamas, ini adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Selama seorang anggota Hamas yang bersenjata dapat menarik pelatuk atau meluncurkan roket ke Israel, maka mereka akan mengklaim bahwa mereka tidak terkalahkan.

Meskipun memiliki kekuatan militer yang luar biasa, tugas Israel lebih rumit.

Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu bersumpah akan melakukan “balas dendam yang besar” setelah Hamas melanggar perbatasan dan membunuh sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil Israel, pada 7 Oktober lalu.

Pada jam-jam pertama setelah militer Israel kembali melakukan serangan, pemerintah kembali berkomitmen pada tujuan perangnya melalui postingan WhatsApp.

"Membebaskan sandera, melenyapkan Hamas, dan memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi penduduk Israel,” terangnya.

Bagaimana mereka melakukan hal tersebut dan apa yang terjadi selanjutnya kini menjadi perhatian utama Netanyahu, sekutu politiknya dan musuh-musuhnya di Israel dan Antony Blinken, Menteri Luar Negeri AS yang telah melakukan empat perjalanan ke Israel dan wilayah tersebut sejak perang dimulai.

Mungkin Blinken tahu bahwa upayanya untuk memperpanjang apa yang disebutnya “jeda kemanusiaan” akan gagal.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita news lainnya
