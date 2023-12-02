Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar Bangga Kreativitas Anak Muda NTT Luar Biasa: Mereka Butuh Creative Hub

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |09:30 WIB
Ganjar Bangga Kreativitas Anak Muda NTT Luar Biasa: Mereka Butuh Creative Hub
Ganjar Pranowo (Foto: Dok/Danandaya Arya Putra)
KUPANG - Calon Presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo mengagumi kreativitas anak muda di Nusa Tenggara Timur (NTT). Guna menunjang potensi kreativitas tersebut, kata Ganjar, mereka membutuhkan creative hub sebagai wadah untuk bertukar pikiran dan berbagi pengalaman.

Hal tersebut dikatakan Ganjar usai mengadakan pertemuan dengan para influencer lokal dan anak muda di La Cove, Kupang, NTT, Jumat (1/12/2023). Dirinya takjub bakat anak-anak muda NTT yang sudah mendunia.

"Semuanya sama meminta perhatian dari pemerintah. Maka rasa-rasanya saya yakin bahwa creative hub diperlukan untuk memfasilitasi mereka," kata Ganjar.

"Potensinya luar biasa hari ini, penyanyinya, penarinya, banyak yang sudah ikut festival bahkan penarinya ada yang sudah sampai pada level dunia," sambungnya.

Sebagai informasi, Ganjar dan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD memiliki program unggulan bagi generasi muda Indonesia yakni membangun Creative Hub di seluruh Indonesia. Program ini akan direalisasikan saat Ganjar-Mahfud memimpin Indonesia. 

Pembuatan Creative Hub itu bertujuan mengakomodasi kreativitas anak-anak muda agar mereka bisa mengembangkan bakat dan minatnya. “Saya yakin dengan adanya Creative Hub yang akan memfasilitasi mereka,” sambungnya.

Ganjar paham betul tentang kebutuhan ruang kreatif bagi anak muda. Saat menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar membuat program Hetero Space, ruang kreatif bagi anak-anak muda untuk berinovasi dan mengembangkan bakat mereka menjadi karya. 

Ganjar-Mahfud pun memiliki sejumlah program kerja mumpuni yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak muda. Seperti Program Ekonomi Kreatif Makin Melaju.

“Selain Creative Hub, kita juga perlu membimbing mereka, para pelaku industri kreatif agar mereka ini bisa melambung ke tempat yang jauh lebih tinggi dan berprestasi,” katanya.

