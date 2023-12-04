Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Klaim Bunuh Komandan Batalyon Shati Hamas dalam Serangan Udara

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |06:42 WIB
Israel Klaim Bunuh Komandan Batalyon Shati Hamas dalam Serangan Udara
Israel klaim bunuh Komandan Batalyon Shati Hamas (Foto: IDF)
A
A
A

GAZA - Menurut juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Daniel Hagari dalam konferensi pers pada Minggu (3/12/2023), Israel telah membunuh komandan Batalyon Shati Hamas dalam serangan udara oleh jet tempur pada Minggu (3/12/2023).

Komandan tersebut bertanggung jawab melakukan serangan ke wilayah Israel dalam serangan 7 Oktober lalu.

“Mengikuti intelijen IDF dan ISA, sebuah jet tempur IDF menyerang dan membunuh Haitham Khuwajari, Komandan Batalyon Shati Hamas. Di bawah komandonya, teroris Hamas melakukan serangan ke wilayah Israel pada 7 Oktober selama invasi dan pembantaian di Israel selatan,” terang pernyataan bersama dari IDF dan Badan Keamanan Israel setelah konferensi pers.

Pernyataan itu juga mengatakan Khuwajarai memimpin pasukan Hamas yang berperang melawan tentara IDF di wilayah Shati.

IDF menguasai kamp pengungsi Al-Shati yang terletak di jalur Gaza utara pada pertengahan November lalu.

Militer Israel mengatakan mereka akan terus mengejar lokasi tersebut dan melenyapkan setiap komandan yang memimpin wilayah di bawah kendali mereka seperti yang dilakukan IDF kemarin di Batalyon Sajaya.

Seperti diketahui, pasukan darat Israel bergerak maju ke Gaza selatan, setelah pemboman besar-besaran selama tiga hari.

Halaman:
1 2
      
