Optimis Ganjar-Mahfud Menang di Donggala, Perindo: Karena Kebaikan Ganjar Sudah Dirasakan Masyarakat Sulteng

DONGGALA - Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng optimid pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menang di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Baginya, untuk memenangkan Ganjar-Mahfud tak sulit di Sulteng. Pasalnya, masyarakat Sulteng sudah merasakan kebaikan pasangan capres-cawapres yang diusung Partai Perindo itu.

"Kami praktis tidak kesulitan untuk memenangkan Pak Ganjar di sini, karena kebaikan Pak Ganjar sudah dirasakan oleh masyarakat Sulteng," kata Yusuf saat ditemui di Kabupateng Donggala, Sulteng, Senin (4/12/2023).