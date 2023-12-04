Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Optimis Ganjar-Mahfud Menang di Donggala, Perindo: Karena Kebaikan Ganjar Sudah Dirasakan Masyarakat Sulteng

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |18:06 WIB
Optimis Ganjar-Mahfud Menang di Donggala, Perindo: Karena Kebaikan Ganjar Sudah Dirasakan Masyarakat Sulteng
A
A
A

DONGGALA - Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng optimid pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menang di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Baginya, untuk memenangkan Ganjar-Mahfud tak sulit di Sulteng. Pasalnya, masyarakat Sulteng sudah merasakan kebaikan pasangan capres-cawapres yang diusung Partai Perindo itu.

"Kami praktis tidak kesulitan untuk memenangkan Pak Ganjar di sini, karena kebaikan Pak Ganjar sudah dirasakan oleh masyarakat Sulteng," kata Yusuf saat ditemui di Kabupateng Donggala, Sulteng, Senin (4/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417//perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291//partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290//dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190277//partai_perindo-AWlT_large.jpg
Bantu Warga Korban Kebakaran Tambora, Perindo Jakarta: Ringankan Beban Mereka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190236//perindo-xkcz_large.jpg
Penuh Kehangatan, Umat Paroki Kumba NTT Terima Bingkisan Pakaian Misa Natal: Terima Kasih Pak Hima Domi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190080//partai_perindo-6W3N_large.jpg
Buka Dapur Umum dan Posko Layak Pengungsi, Sri Gusni: Aceh Tamiang Masih Darurat Pasokan Pangan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement