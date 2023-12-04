Sowan ke Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Mahfud MD Didoakan Istiqamah

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD sowan ke ke KH. Afifuddin Muhajir di Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiyah Syafiiyah Sukorejo, Situbondo, Jatim, Minggu (3/12/2023).

Pada kesempatan tersebut, Mahfud yang juga menjabat Menko Polhukam didoakan Istiqomah dalam menegakkan keadilan di Indonesia.

"Saya memohon pertolongan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan, Pak Mahfud istiqamah dalam komitmennya, menegakkan keadilan, menegakkan hukum, dan pemberantasan korupsi," kata Kiai Afifuddin yang juga Wakil Rais Aam PBNU masa khidmah 2022-2027.

Menurut Afifuddin, persoalan di Indonesia yang paling utama akarnya adalah keadilan, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi. Jika hal tersebut mampu diberantas, maka keadilan di Indonesia akan terwujud.

"Kalau hal ini bisa diatasi, saya yakin cita-cita pendiri bangsa, menjadi negara adil makmur yang diridhai Allah akan tercapai," ujar kiai kharismatik asal Madura yang sangat dihormati di lingkungan nahdliyyin ini.

Mahfud sendiri mengaku bahagia bisa bersilaturahmi ke Kiai Afifuddin yang dipandangnya memiliki ilmu yang sangat luas. Kata Mahfud, ada satu kesamaan sudut ilmu yang dimilikinya dengan Kiai Afifuddin, yakni hukum tata negara.

"Putra Madura, pandai bahasa Madura tapi bahasa Arabnya lebih bagus lagi. Saya berkunjung sebagai pribadi, sudah puluhan tahun bersahabat. Saya pernah memberi pengantar buku yang ditulis oleh beliau dengan sangat bagus," tutur alumnus Ponpes Mardiyah, Pamekasan ini.