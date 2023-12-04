Kampanye di Bondowoso, Mahfud MD: Jangan Salah Pilih Pemimpin Nanti

, Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |03:15 WIB

BONDOWOSO - Ribuan orang mengikuti Sholawat Kebangsaan di Lapangan Victory Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Minggu (3/12/2023) malam.

Sholawat yang dipimpin KH Muhammad Ali Shodiqin, pendiri Mafia Sholawat. Acara tersebut dihadiri oleh Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD.

Ribuan jamaah terlihat membanjiri lapangan Curahdami Bondowoso, untuk mengikuti kegiatan Shalawat Kebangsaan menjemput ganjaran dan keberkahan yang juga dihadiri Mahfud MD.

Shalawat dan doa bersama dipimpin oleh pendiri Mafia Sholawat, Gus Ali Gondrong, membuat jamaah terlihat khidmat dan bersemangat berdoa mengharap keberkahan dari sang kuasa.