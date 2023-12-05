Caleg Perindo Abdul Khaliq Minta agar Wisuda Siswa SD hingga SMA Dihapuskan

BANDUNG - Calon anggota legislatif (caleg) Partai Perindo untuk DPR RI, Abdul Khaliq Ahmad akan memperjuangkan aspirasi masyarakat jika dirinya lolos ke senayan. Beberapa hal yang menjadi fokus perhatian Abdul Khaliq adalah masalah pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu diungkapkan dirinya saat kampanye di Kampung Muara RT 03/RW 11, Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung.

"Saya akan perjuangkan aspirasi masyarakat, terutama terkait harga sembako dan kebutuhan pokok agar terjangkau," kata Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo itu.

Ia juga menegaskan, soal perluasan lapangan kerja, pendidikan, dan kesehatan. Dia mengaku akan memperjuangkan pendidikan agar masyarakat punya akses untuk bisa menyekolahkan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi.

"Sekarang ini pasar kerja kita masih didominasi lulusan SD dan SMP sekitar 70 persen. Padahal tenaga kerja yang kompetitif harus lebih tinggi tingkat pendidikannya ini tantangan tersendiri," tuturnya.

Lebih jauh Abdul Khaliq Ahmad menyoroti masalah tren wisuda untuk lulusan SD, SMP, dan SMA. Menurut dia, proses tersebut jelas tidak terkait dengan upaya peningkatan pendidikan dan membuang-buang dana.

"Menrurut saya tidak akan ada manfaatnya, buang-buang dana dan memberatkan para orang tua murid. Oleh karena itu, wisuda-wisuda itu harus dihapuskan karena tidak ada manfaatnya dan memberatkan karena menjadi beban," tegasnya.