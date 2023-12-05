Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cerita Siswi SMA di Lampung Alami Perundungan hingga Disuruh Buka Baju

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |00:01 WIB
Cerita Siswi SMA di Lampung Alami Perundungan hingga Disuruh Buka Baju
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Siswi SMA di wilayah Bandarlampung dipaksa melakukan gerakan asusila sembari direkam oleh teman sekelasnya mengalami depresi. Akibatnya, siswi berinisial MA itu sempat dilarikan ke Rumah Sakit Jiwa.

Saat ditemui di kediaman pamannya di Kecamatan Kedaton, Bandarlampung, MA mengatakan peristiwa dugaan perundungan itu telah dialaminya sejak bulan Juli 2023 lalu. MA menuturkan, dia diminta direkam dengan memperagakan adegan asusila oleh teman-temannya atas perintah seorang siswi yang menjabat sebagai ketua kelas.

"Iya mereka ini ada sekitar lima orang yang sering ngerjain saya. Ada satu perintah dari ketua kelas," ujar MA, Senin (4/12/2023).

Tak hanya direkam dengan gerakan asusila, MA juga mengaku menerima beberapa perundungan dari Juli hingga November 2023.

"Saya itu dibawa ke kamar mandi, kemudian dipaksa untuk buka baju terus direkam. Saya juga direkam di dalam kelas di depan teman-teman yang lain, disana saya disuruh mendesah lalu disuruh meraba-raba area dada sambil mereka rekam. Itu mereka semua menertawakan saya," tutur MA.

Selain itu, kata MA, para pelaku ini juga kerap meminta uang sakunya.

"Iya uang saku juga dimintain. Jadinya ya gak jajan, karena diminta semuanya," kata dia.

Disinggung alasan tidak melaporkan peristiwa tersebut sejak lama. MA mengatakan, dia takut jika video tersebut akan disebar.

"Iya takut, mau disebarkan," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
