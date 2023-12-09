Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Tokoh Indonesia Antikorupsi, Dirayu Pakai Wanita Cantik pun Tak Mempan

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |05:05 WIB
4 Tokoh Indonesia Antikorupsi, Dirayu Pakai Wanita Cantik pun Tak Mempan
Jenderal Hoegeng (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Banyak figur dan pejabat di Indonesia yang terjerat kasus korupsi, menyebabkan cela pada nama baik instansi dan keluarga.

Namun, di tengah gejolak tersebut, tampak pula tokoh-tokoh Indonesia yang menjadi teladan dalam semangat antikorupsi dan integritas tinggi.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut tokoh-tokoh tersebut:

1. Mohammad Hatta

Proklamator dan Wakil Presiden pertama Indonesia, Bung Hatta menjadi panutan dengan semangat antikorupsi yang luar biasa. Sifat sederhana, jujur, dan bijaksana melekat padanya.

Contohnya, ketika dihadapkan pada penawaran uang yang merupakan sisa dana nonbujeter untuk keperluan operasionalnya sebagai Wakil Presiden, Hatta menolak dan lebih memilih mengembalikannya kepada negara, menyadari bahwa dana tersebut bukanlah haknya.

2. Mar’ie Muhammad

Mantan Menteri Keuangan pada masa Kabinet Pembangunan IV, Mar’ie Muhammad dijuluki Mr. Clean karena gigih mempertahankan prinsip antikorupsinya. Meskipun dihadapkan pada godaan dana taktis dan anggaran perjalanan dinas yang dinilainya terlalu besar, Mar’ie menolaknya.

Kebijakan-kebijakannya, seperti peningkatan kolektibilitas kredit dan pengawasan ketat terhadap penggunaan kredit, dianggap menyehatkan sektor perbankan.

3. Baharuddin Lopa

Jaksa Agung Indonesia pada tahun 2001, Baharuddin Lopa menjadi ikon antikorupsi. Meskipun menjabat hanya sebentar sebelum wafat pada Juli 2001, Lopa tak gentar menangani kasus-kasus korupsi.

Halaman:
1 2
      
