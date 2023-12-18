Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Udara Israel Tewaskan Staf Diplomatik Prancis di Rafah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |09:22 WIB
Serangan Udara Israel Tewaskan Staf Diplomatik Prancis di Rafah
Foto: Reuters.
A
A
A

PARIS - Kementerian Luar Negeri Prancis mengutuk serangan udara Israel di Gaza yang menyebabkan kematian salah satu staf diplomatiknya di Rafah. Pria yang belum disebutkan namanya itu sedang berlindung di rumah rekannya ketika gedung tersebut diserang pada Rabu, (13/12/2023).

Setelah kedatangannya dalam kunjungan resmi ke Israel pada Minggu, (17/12/2023) Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna menyerukan gencatan senjata “segera dan tahan lama”. Diplomat tersebut juga menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya jumlah korban warga sipil di Gaza di tengah operasi militer Israel yang sedang berlangsung di wilayah kantong Palestina.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Sabtu, (16/12/2023) Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan bahwa “salah satu agennya” telah “meninggal akibat luka-lukanya.” Serangan udara Israel pada Rabu menyebabkan sekira 10 orang tewas, tambah pejabat Prancis.

“Prancis mengutuk pemboman terhadap bangunan tempat tinggal yang menyebabkan kematian banyak warga sipil lainnya,” bunyi dokumen tersebut sebagaimana dilansir RT. Paris juga mendesak pihak berwenang Israel untuk menjelaskan kejadian serangan itu sesegera mungkin.

Berbicara dalam pertemuan dengan timpalannya dari Israel Eli Cohen pada hari Minggu di Tel Aviv, Colonna menyesali kenyataan bahwa “terlalu banyak warga sipil yang terbunuh” di Gaza di tangan militer Israel, yang melancarkan kampanyenya sebagai tanggapan terhadap serangan mematikan Hamas. pada awal Oktober dan penculikan ratusan sandera.

Halaman:
1 2
      
