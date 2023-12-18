Israel Klaim Temukan Terowongan Terbesar Hamas di Perbatasan Gaza

GAZA - Pasukan Israel mengklaim telah menemukan terowongan beton dan besi yang sangat besar, yang dirancang untuk membawa mobil-mobil pejuang Hamas dari Gaza sampai ke perbatasan.

Meruntuhkan atau melumpuhkan ratusan kilometer lorong bawah tanah dan bunker adalah salah satu tujuan serangan Israel yang dilancarkan setelah kelompok bersenjata Hamas melakukan pembunuhan dan penculikan di kota-kota selatan dan pangkalan militer pada 7 Oktober.

Salah satu lokasi yang diserbu Hamas dalam serangan itu adalah perbatasan Erez antara Gaza dan Israel. Hanya 100 meter di selatan pos pemeriksaan, yang tersembunyi di dalam bukit pasir, militer menunjukkan kepada wartawan titik keluar dari apa yang disebutnya sebagai proyek andalan Hamas.

Terowongan ini membentang secara diagonal hingga kedalaman 50 meter, kemudian diperluas hingga memiliki tinggi dan lebar yang relatif 3 meter, dengan perlengkapan listrik.

Kepala Juru Bicara Militer Laksamana Muda Daniel Hagari memperkirakan panjang terowongan itu adalah 4 km – cukup untuk mencapai bagian utara Kota Gaza, yang pernah menjadi jantung pemerintahan Hamas dan sekarang menjadi zona pertempuran yang hancur.

Itu adalah “terowongan terbesar yang kami temukan di Gaza… yang dimaksudkan untuk menargetkan penyeberangan (Erez),” kata Hagari sebagaimana dilansir Reuters. Dia tidak merinci apakah terowongan itu digunakan oleh Hamas untuk serangan 7 Oktober.

"Jutaan dolar diinvestasikan dalam terowongan ini. Butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun terowongan ini... Kendaraan dapat melewatinya."

Hamas tidak menanggapi permintaan Reuters untuk mengomentari akun Israel tersebut.