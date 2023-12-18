Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Banjir Landa Queensland, Australia buat Bandara Tergenang, Buaya Berkeliaran di Kota

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |10:22 WIB
Banjir Landa Queensland, Australia buat Bandara Tergenang, Buaya Berkeliaran di Kota
Foto: BBC.
BRISBANE - Curah hujan yang tinggi pada Senin, (18/12/2023) menyebabkan banjir yang meluas di ujung utara Queensland, Australia. Pihak berwenang memperkirakan ini akan menjadi banjir terburuk yang pernah terjadi di wilayah Australia.

Ribuan orang telah dievakuasi, namun masih banyak lagi yang terlantar.

Cuaca ekstrem yang disebabkan oleh topan tropis telah menyebabkan curah hujan selama setahun di beberapa daerah.

Gambar dari wilayah tersebut menunjukkan pesawat tenggelam di bandara Cairns, seekor buaya terlihat di tengah kota, dan orang-orang meninggalkan rumah mereka dengan perahu.

Sejauh ini tidak ada korban jiwa atau orang hilang yang dilaporkan.

Hujan deras diperkirakan akan terus berlanjut selama 24 jam ke depan.

Ratusan orang telah diselamatkan - banyak rumah terendam, aliran listrik dan jalan terputus, serta air minum yang aman semakin berkurang.

Kota Cairns telah menerima curah hujan lebih dari 2m sejak peristiwa cuaca dimulai.

Perdana Menteri Queensland Steven Miles mengatakan kepada Australian Broadcasting Corporation bahwa bencana alam tersebut adalah "yang terburuk yang dapat saya ingat".

"Saya telah berbicara dengan penduduk lokal Cairns di lapangan... dan mereka mengatakan mereka belum pernah melihat hal seperti ini," katanya sebagaimana dilansir BBC.

"Bagi seseorang dari ujung utara Queensland yang mengatakan hal itu, itu benar-benar berarti sesuatu."

Dia mengatakan kekhawatiran yang mendesak adalah menyelamatkan mereka yang terjebak di air yang naik, seperti mereka yang berada di kota terpencil Wujal Wujal, sekira 175 km utara Cairns.

