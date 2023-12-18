Staf Kongres AS Tertangkap Basah Bintangi Film Porno Gay di Gedung Capitol

WASHINGTON - Seorang staf Senat Amerika Serikat (AS) tertangkap basah sedang membintangi sebuah video porno gay amatir yang difilmkan di properti gedung kongres, menurut rekaman eksplisit yang bocor di daring.

Skandal ini terungkap pada Jumat, (15/12/2023) dalam sebuah laporan dari Daily Caller, yang mengutip video yang diperolehnya. Rekaman menunjukkan staf, tidak mengenakan apa pun kecuali tali atlet, melakukan seks anal dengan pria yang lebih tua saat berada di atas meja. Lokasi tersebut diidentifikasi oleh outlet sebagai Ruang Kehakiman yang terletak di Gedung Kantor Senat Hart.

Outlet tersebut tidak mengidentifikasi stafnya atau pria lainnya, hanya menyatakan bahwa video tersebut telah dibagikan secara daring dalam “grup pribadi untuk laki-laki gay dalam politik.” Ajudan tersebut juga dilaporkan memposting gambar cabul di akun publik yang sekarang sudah tidak berfungsi di platform media sosial X (sebelumnya Twitter) dengan nama samaran ‘Andre’, demikian dilanisr RT.

Namun, netizen dengan cepat mengungkap masalah ini dan mengidentifikasi staf tersebut sebagai Aidan Maese-Czeropski, asisten legislatif untuk Senator Demokrat Maryland Ben Cardin. Klaim tersebut semakin diperkuat oleh anggota Kongres Max Miller (R-Ohio), yang mengidentifikasi Maese-Czeropski kepada Daily Caller sebagai orang yang menyela dia awal pekan ini selama wawancara dengan NBC News, dengan mengatakan “Bebaskan Palestina!”