Momen Mahfud Diajak Lihat Keindahan Pemandangan Laut dari Masjid Al Hakim Padang

PADANG - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD diajak untuk melihat pemandangan laut dari Masjid Al-Hakim Islamic Center, Padang, Sumatera Barat, Senin (18/12/2023).

Momen ini terjadi ketika Mahfud yang juga Menko Polhukam telah selesai memberikan kuliah subuh di masjid tersebut.

Mulanya, Mahfud bersama Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy beserta seluruh pengurus masjid Al-Hakim melakukan sesi foto bersama.

Kemudian, Ketua Harian Masjid Al-Hakim Islamic Center Padang, H. Herius Nasir mengajak Mahfud untuk melihat pemandangan dari masjid ini. "Ayok pak Prof, kita tour Masjid Al-Hakim," katanya sambil mengajak Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun menerima ajakan tersebut. Kemudian, H. Herius langsung mengajak ke arah belakang masjid.