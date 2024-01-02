Caleg Perindo: Kita Harus Hilangkan Sindrom Keraguan terhadap Caleg Perempuan

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat IX, Ratih Purnamasari mengingatkan masyarakat agar menghilangkan sindrom keraguan terhadap caleg perempuan. Menurutnya, perjuangan kaum perempuan di parlemen tak bisa dipandang sebelah mata.

"Kita harus menghilangkan syndrom masyarakat keraguan-keraguan akan caleg perempuan. Kita kalau mau nyaleg harus mengupgrade diri kita baik itu secara publik speaking, isu-isu yang lain. Apalagi soal isu kekerasan perempuan. Itu juga masih belum selesai juga," kata Ratih dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Kamis (21/12/2023).

Bagi Ratih, dunia politik menuntutnya untuk terus berjuang. Baik berjuang meyakini partai yang memberikan kesempatan, maupun masyarakat yang memilihnya.

Karena itu, dirinya memberikan jaminan kepada pemilih khususnya kaum perempuan dengan memperjuangkan program yang pro perempuan.