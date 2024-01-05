Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Fakta Gibran Bagi-Bagi Susu Melanggar Hukum, Diteruskan ke Bawaslu DKI

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |04:12 WIB
4 Fakta Gibran Bagi-Bagi Susu Melanggar Hukum, Diteruskan ke Bawaslu DKI
Gibran Rakabuming Raka (Foto : Antara)
KETUA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Administrasi Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangkey merekomendasikan aksi bagi-bagi susu yang dilakukan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka di CFD Jakarta sebagai pelanggaran hukum lainnya.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa tersbut:

1. Rekomendasi Bawaslu Jakara Pusat

Hal tersebut berdasarkan pemberitahuan tentang status temuan yang dipajang di Mading Bawaslu Kota Jakarta Pusat di Lantai 1 tanda tangan pada 3 Januari 2024.

"Merekomendasikan temuan dengan nomor register 001/Reg/TM/PP/Kota/1201/XII/2023 tentang adanya kegiatan pembagian Susu (greenfields) oleh Gibran Rakabuming Raka (Cawapres nomor urut 02) kepada warga yang berada di wilayah car free day Jakarta Pusat tanggal 03 Desember 2023 yang telah diregister pada tanggal 11 Desember 2023, sebagai Pelanggaran Hukum Lainnya," tulis Nelson Pangkey dalam secarik kertas pengumuman.

2. Diteruskan ke Bawaslu DKI

Rekomendasi Bawaslu Jakarta Pusat tersebut kemudian diteruskan ke Bawaslu Pemprov DKI Jakarta.

"Dan diteruskan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tulis Nelson pada poin kedua.

Nama Penemu temuan tersebut diketahui bernama RA Rosaluna. Nomor Temuan 001/Reg/TM/ PP/Kota/12.0 1/XII/2023. Status Temuan telah ditindaklanjuti Bawaslu Kota Jakarta Pusat.

3. Ada Tiga Terlapor Selain Gibran

Terlapor dalam temuan tersebut ada empat orang yakni, Gibran Rakabuming Raka (Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02), Eko Hendro Purnomo, Sigit Purnomo Syamsuddin Said, dan Surya Utama.

