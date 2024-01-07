Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Tangkap 11 Tersangka Pengeboman yang Tewaskan Hampir 90 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |14:41 WIB
Foto: Reuters.
DUBAI - Pihak berwenang Iran mengatakan bahwa pasukan keamanan telah menahan 11 orang yang diduga terlibat dalam dua ledakan bom yang membunuh hampir 90 orang pada peringatan wafatnya seorang komandan militer.

Kelompok militan Negara Islam (Islamic State/IS) mengaku bertanggung jawab atas serangan di Kerman, bagian tenggara Iran, pada Rabu (3/1/2024).

Kementerian Intelijen Iran mengatakan dalam pernyataannya pada Jumat (5/1/2024) bahwa pasukan keamanan menahan dua orang karena menyediakan dukungan untuk dua pengebom bunuh diri di Kerman dan sembilan lainnya di bagian lain di Iran yang diduga memilik kaitan dengan inisiden itu.

Pengeboman tersebut adalah penyerangan paling mematikan di Iran sejak Revolusi Iran pada 1979.

Hampir 90 orang tewas dalam ledakan pada acara peringatan meninggalnya komandan militer, Jenderal Qassem Soleimani, yang dibunuh di Irak pada 2020 oleh Amerika Serikat (AS).

Ledakan-ledakan itu terjadi di tengah suasana tegang di kawasan itu karena perang Israel melawan Hamas di Gaza hampir berlangsung selama tiga bulan.

Kementerian Intelijen mengatakan para agen menyita alat-alat peledak dan bahan baku peledak, rompi-rompi peledak, alat pengontrol jarak jauh, detonator, dan ribuan gotri yang digunakan di dalam rompi-rompi peledak. Salah satu dari pelaku bom bunuh diri diidentifikasi sebagai orang Tajikistan.

