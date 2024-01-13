Caleg Partai Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng Rungkut Surabaya

SURABAYA - Calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Kota Surabaya Dapil 3 dari Partai Perindo, Moh. Badaruddin menggelar Bazar Minyak Goreng Murah di Perumahan Wisma Penjaringan Sari/Pandugo Baru VIII - H33 Rungkut, Surabaya.

Acara tersebut digelar bersama Caleg DPRD Provinsi Dapil Jawa Timur 1 dari Partai Perindo, Juli Prijawati. Setidaknya, ada sebanyak 300 botol minyak goreng ukuran 1 liter yang disiapkan dalam kegiatan ini.

Ratusan warga tampak antusias menghadiri kegiatan tersebut. Bagaimana tidak, satu 1 liter minyak goreng yang di pasaran harganya Rp15.000, dalam acara ini hanya dijual Rp5.000. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat lebih mengenal Partai Perindo.

Caleg DPRD Kota Surabaya Dapil 3 dari Partai Perindo, Moh. Badaruddin mengatakan, kegiatan ini bentuk komitmen Partai Perindo membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga murah. Khususnya minyak goreng. “Apalagi belakangan bahan pokok harganya mahal,” katanya.

Badaruddin menambahkan, pihaknya sudah berulang kali menggelar bazar minyak goreng murah. Ternyata, respon masyarakat sangat bagus. Semua murah goreng yang disiapkan, selalu ludes. “Selain menggelar bazar minyak goreng murah, saya juga sering mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga,” katanya.

Sementara itu, salah satu warga, Tutik (53) mengaku sangat berterimakasih pada Partai Perindo yang sudah menggelar bazar minyak goreng murah. Menurutnya, acara ini sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. “Terimakasih Partai Perindo. Semoga menang,” ujarnya.

(Khafid Mardiyansyah)