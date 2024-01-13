Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Caleg Partai Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng Rungkut Surabaya

Lukman Hakim , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |13:38 WIB
Caleg Partai Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng Rungkut Surabaya
A
A
A

SURABAYA - Calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Kota Surabaya Dapil 3 dari Partai Perindo, Moh. Badaruddin menggelar Bazar Minyak Goreng Murah di Perumahan Wisma Penjaringan Sari/Pandugo Baru VIII - H33 Rungkut, Surabaya.

Acara tersebut digelar bersama Caleg DPRD Provinsi Dapil Jawa Timur 1 dari Partai Perindo, Juli Prijawati. Setidaknya, ada sebanyak 300 botol minyak goreng ukuran 1 liter yang disiapkan dalam kegiatan ini.

Ratusan warga tampak antusias menghadiri kegiatan tersebut. Bagaimana tidak, satu 1 liter minyak goreng yang di pasaran harganya Rp15.000, dalam acara ini hanya dijual Rp5.000. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat lebih mengenal Partai Perindo.

Caleg DPRD Kota Surabaya Dapil 3 dari Partai Perindo, Moh. Badaruddin mengatakan, kegiatan ini bentuk komitmen Partai Perindo membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga murah. Khususnya minyak goreng. “Apalagi belakangan bahan pokok harganya mahal,” katanya.

Badaruddin menambahkan, pihaknya sudah berulang kali menggelar bazar minyak goreng murah. Ternyata, respon masyarakat sangat bagus. Semua murah goreng yang disiapkan, selalu ludes. “Selain menggelar bazar minyak goreng murah, saya juga sering mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga,” katanya.

Sementara itu, salah satu warga, Tutik (53) mengaku sangat berterimakasih pada Partai Perindo yang sudah menggelar bazar minyak goreng murah. Menurutnya, acara ini sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. “Terimakasih Partai Perindo. Semoga menang,” ujarnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/1/3179156//agus-CtjG_large.jpg
Mengimajinasikan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101//perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847//partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177463//perindo-N3x7_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Wanita Korban Penganiayaan di Polsek Koja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177221//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_serap_aspirasi_anak_muda-fqxz_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Serap Aspirasi Anak Muda Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177205//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_beri_edukasi_cegah_stunting_kepada_warga_bandung-POF8_large.jpg
Liwetan Bersama Warga, Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Beri Edukasi Cegah Stunting
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement