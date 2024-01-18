Didukung Masyarakat, Abdul Khaliq Yakin Perindo Lolos Parliamentary Threshold

BANDUNG BARAT - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan, Abdul Khaliq Ahmad mengajak masyarakat berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menyalurkan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 mendatang.

Caleg DPR RI Dapil Jabar II yang meliputi KBB dan Kabupaten Bandung itu melanjutkan, Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo merupakan partai pemilik nomor urut 16 di Pemilu 2024 yang akan berkomitmen menjadi bagian dari perjuangan untuk menuju Indonesia sejahtera.

Dirinya meyakini dengan doa dan dukungan masyarakat, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu bisa lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4%.

"Jadi saya yakin dengan usaha dan kerja keras dari seluruh kader, Partai Perindo bisa lolos parliamentary threshold dan bisa menempatkan kade-kader terbaik baik di legilatif di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota," kata Abdul Khaliq.

Pada Pileg 2024 Partai Perindo menargetkan bisa mendapat dua digit suara atau mendapat 60 kursi di Pileg 2024 bisa terealisasi.

"Yang sering disampaikan Ketum, Pak Hary Tanoesoedibjo lebih dari 10 persen, jadi sekitar 60 kursi kita menargetkan," kata Abdul Khalik.