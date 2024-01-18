Operasi Perut Berhasil, Putri Wales Harus Dirawat di RS 2 Minggu

Putri Wales jalani operasi perut dan harus dirawat di RS selama 2 minggu (Foto: Pool Photo via AP)

LONDON - Putri Wales akan tinggal di rumah sakit (RS) hingga dua minggu setelah menjalani operasi perut.

Istana Kensington mengatakan prosedur tersebut telah direncanakan dan berhasil, namun sang putri diperkirakan tidak akan melanjutkan tugas kerajaannya selama berbulan-bulan.

Istana tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut mengenai kondisinya namun mengatakan hal itu tidak ada hubungannya dengan kanker.

Dalam pengumuman tentang Catherine, 42, Istana Kensington mengatakan dia ingin meminta maaf karena menunda rencana pertunangan.

Berdasarkan saran medis saat ini, dia kemungkinan tidak akan kembali menjalankan tugas publik sampai setelah Paskah.

Pangeran Wales tidak akan menjalankan tugas resmi apa pun saat istrinya berada di rumah sakit atau segera setelah dia keluar dari rumah sakit.

Sebagaimana praktik standar bagi bangsawan senior, pihak istana hanya mengungkapkan sedikit rincian tentang kondisi sang putri dan tidak akan memberikan komentar mengenai kesembuhannya.

Namun hal ini terlihat jelas dari lamanya waktu Catherine diperkirakan akan dirawat di rumah sakit dan nada pernyataan yang dikeluarkan pihak istana bahwa kondisi kesehatannya serius.

Operasi yang dilakukan pada Selasa (16/1/2024) dilaporkan cukup signifikan sehingga membuatnya harus dirawat di rumah sakit hingga dua minggu dan diperkirakan pemulihannya dapat memakan waktu hingga tiga bulan.

Banyak kondisi ringan yang dapat diobati dan pasien dipulangkan segera setelah operasi dilakukan.