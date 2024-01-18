Raja Charles Akan Jalani Prosedur Medis Terkait Prostat pada Minggu Depan

Raja Charles III akan jalani prosedur medis terkait postat pada minggu depan (Foto: Royal Household 2024/Cabinet Office)

LONDON – Raja Charles III akan menjalani prosedur medis terkait kondisi prostat yang jinak. Kondisinya tidak berbahaya dan dia akan mengunjungi rumah sakit (RS) pada minggu depan.

Pengumuman kesehatan Raja diumumkan tak lama setelah pengumuman Putri Wales yang menjalani operasi di perut. Pengumuman ini dibuat dalam waktu dua jam satu sama lain pada Rabu (17/1/2024) sore.

Kurang dari 90 menit kemudian, pernyataan terpisah diterbitkan oleh Istana Buckingham yang mengungkapkan bahwa Raja memerlukan "prosedur perbaikan" untuk pembesaran prostat.

Kondisi ini umum terjadi pada pria lanjut usia dan tidak bersifat kanker. Raja berusia 75 tahun pada November mendatang.

“Sama seperti ribuan pria setiap tahunnya, Raja mencari pengobatan untuk pembesaran prostatnya,” kata Istana.

Tidak diketahui prosedur apa yang diminta Raja, namun pihak istana mengatakan "pertunangannya akan ditunda untuk jangka waktu pemulihan yang singkat".

Perawatannya tidak cukup untuk memicu mekanisme konstitusional ketika kepala negara sakit parah.

Dalam keadaan seperti itu, "penasihat negara" dapat bertindak sebagai pengganti raja dan menjalankan tugas seperti menandatangani dokumen resmi - namun Istana Buckingham mengatakan hal itu tidak diperlukan.

Raja tinggal di rumah pribadinya dekat Balmoral bersama Ratu, dan sumber kerajaan mengatakan dia dalam “kondisi yang baik” dan “bersemangat baik”.