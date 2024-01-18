Hubungan Kian Memanas, Pakistan Lancarkan Serangan Rudal ke Iran Usai 2 Hari Dibom

PAKISTAN - Pakistan mengatakan pihaknya telah melancarkan serangan rudal ke negara tetangganya, Iran, dua hari setelah serangan Iran mengobarkan hubungan kedua negara.

Pakistan mengatakan serangan itu terjadi di tempat persembunyian teroris di provinsi Sistan-o-Balochistan yang berbatasan. Media Iran melaporkan bahwa tiga wanita dan empat anak tewas.

Kedua negara ini diketahui sudah lama saling menuduh satu sama lain menyembunyikan kelompok militan yang melakukan serangan di wilayah perbatasan mereka.

Pada Rabu (17/1/2024) malam, media Iran melaporkan bahwa beberapa ledakan terdengar di dekat perbatasan dengan Pakistan, di sekitar kota Saravan.

Kementerian Luar Negeri Pakistan mengkonfirmasi serangan tersebut dalam sebuah pernyataan dan mengatakan bahwa sejumlah teroris terbunuh dalam operasi berbasis Intelijen.

Tindakan militer Pakistan terjadi setelah mereka mengutuk keras serangan Iran pada Selasa (16/1/2024), yang dilaporkan menewaskan dua anak.

Iran mengatakan serangannya ditujukan pada kelompok pemberontak yang bermarkas di Pakistan, namun Pakistan mengatakan warga sipil tewas.

Mereka telah memperingatkan Teheran akan konsekuensi serius atas tindakan ilegal tersebut dan melarang duta besar Iran untuk kembali ke negara tersebut dan juga menarik utusannya sendiri dari Pakistan.