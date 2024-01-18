Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

10 Merk Kurma Israel yang Beredar di Indonesia untuk Persiapan Bulan Ramadhan

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |17:23 WIB
10 Merk Kurma Israel yang Beredar di Indonesia untuk Persiapan Bulan Ramadhan
10 merk kurma Israel yang beredar di Indonesia untuk Bulan Ramadhan (Foto: Freepik)
A
A
A

ISRAEL - Mahkamah Internasional menyatakan pemukiman Israel yang dibangun di wilayah Palestina yang diduduki oleh zionis adalah ilegal. Israel membangun perumahan, pabrik di tanah yang didudukinya dan menggunakan tanah sitaan Palestina untuk perkebunan.

Salah satu penjual kurma terbesar di dunia adalah Israel. Kurma yang paling banyak di ekspor adalah kurma Medjool. Kurma jenis ini sangat populer di dunia karena teksturnya yang lembut, halus, manis. Kurma ini juga dikenal dengan sebutan ‘King Date’ atau ‘Diamond Dates’.

Melansir Samidoun Net, dalam kebanyakan kasus, perusahaan-perusahaan besar Israel dituduh mengeksploitasi tenaga kerja Palestina dan tanah Palestina untuk membawa kurma tersebut ke pasar internasional.

Pada saat yang sama, penduduk Israel tidak mengizinkan orang-orang Palestina menanam kurma-kurma tersebut, maupun tanah di mana kurma-kurma tersebut ditanam.

Di Amerika Serikat, bahkan Muslim Amerika di Palestina (AMP) menyerukan boikot terhadap beberapa jenis kencan Israel. AMP mencatat bahwa ekspor kurma Israel ke Amerika Serikat telah menurun dalam beberapa tahun terakhir dan menekankan pentingnya boikot terhadap pendapatan Israel.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179726/gaza-yo5t_large.jpg
Israel Tolak Pasukan Bersenjata Turki di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178139/israel-4YK7_large.jpg
Netanyahu Jatuhkan 153 Ton Bom di Gaza Selama Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174552/greta_thunberg-RFAZ_large.jpg
Terungkap Perlakuan Brutal Israel terhadap Greta Thunberg, Diseret dan Dipaksa Cium Bendera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172868/hakan-K3oF_large.jpg
Israel Telah Menjadi 'Aktor Jahat' yang Mengancam Kawasan Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172827/pm_israel_benjamin_netanyahu-h2ya_large.jpg
Pidato Netanyahu di PBB, Diwarnai Walk Out hingga Kecam Negara yang Akui Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/18/3172533/israel_serang_yaman-GoDz_large.jpg
Israel Serang Yaman, 8 Orang Tewas dan 142 Terluka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement