10 Merk Kurma Israel yang Beredar di Indonesia untuk Persiapan Bulan Ramadhan

ISRAEL - Mahkamah Internasional menyatakan pemukiman Israel yang dibangun di wilayah Palestina yang diduduki oleh zionis adalah ilegal. Israel membangun perumahan, pabrik di tanah yang didudukinya dan menggunakan tanah sitaan Palestina untuk perkebunan.

Salah satu penjual kurma terbesar di dunia adalah Israel. Kurma yang paling banyak di ekspor adalah kurma Medjool. Kurma jenis ini sangat populer di dunia karena teksturnya yang lembut, halus, manis. Kurma ini juga dikenal dengan sebutan ‘King Date’ atau ‘Diamond Dates’.

Melansir Samidoun Net, dalam kebanyakan kasus, perusahaan-perusahaan besar Israel dituduh mengeksploitasi tenaga kerja Palestina dan tanah Palestina untuk membawa kurma tersebut ke pasar internasional.

Pada saat yang sama, penduduk Israel tidak mengizinkan orang-orang Palestina menanam kurma-kurma tersebut, maupun tanah di mana kurma-kurma tersebut ditanam.

Di Amerika Serikat, bahkan Muslim Amerika di Palestina (AMP) menyerukan boikot terhadap beberapa jenis kencan Israel. AMP mencatat bahwa ekspor kurma Israel ke Amerika Serikat telah menurun dalam beberapa tahun terakhir dan menekankan pentingnya boikot terhadap pendapatan Israel.