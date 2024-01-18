9 Orang Tewas, Menlu Turki: Iran dan Pakistan Komitmen untuk Menahan Diri Paska Saling Serang Rudal

Menlu Turki mengatakan Iran dan Pakistan akan menahan diri terkait saling menyerang dengan serangan rudal (Foto: EPA-EFE/Shutterstock)

IRAN – Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan Iran dan Pakistan tidak ingin meningkatkan ketegangan lebih lanjut.

Fidan mengatakan dirinya telah berbicara dengan rekan-rekannya dari kedua negara dan kedua belah pihak berkomitmen untuk menahan diri.

“Saya berbicara dengan menteri luar negeri kedua negara pagi ini. Mereka menjelaskan kepada saya alasan tindakan mereka,” terangnya dalam konferensi pers di Yordania.

“Kedua belah pihak mengatakan kepada saya bahwa mereka telah mengendalikan situasi,” lanjutnya.

Sementara itu, seorang pakar mengatakan serangan Pakistan ke Iran meningkatkan risiko eskalasi, namun juga memberikan kesempatan untuk mengambil langkah mundur.

“Sebenarnya, kedua belah pihak kini sama saja,” ujar Michael Kugelman, direktur Asia Selatan di Wilson Center, epada BBC.

Kugelman mengatakan pemerintah Pakistan mempunyai insentif yang kuat untuk mencoba memulihkan pencegahan terhadap Teheran, terutama dalam konteks Iran yang lebih agresif di wilayah yang lebih luas dengan mengerahkan serangan langsung dan proksi untuk melawan ancaman dan lawan.

“Sebenarnya, jika Pakistan menahan diri, mereka akan menghadapi risiko serangan tambahan,” tambahnya.