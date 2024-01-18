Terjadi Perdebatan Sengit, Hakim Ancam Keluarkan Donald Trump dari Pengadilan

Hakim ancam Donald Trump keluar dari pengadilan karena terjadi perdebatan sengit (Foto: Reuters)

NEW YORK - Pengacara Donald Trump menuduh E Jean Carroll mencari publisitas pada Rabu (17/1/2024), ketika dia mengatakan reputasinya "hancur" setelah menuduh Trump melakukan pelecehan seksual pada 1990-an.

Hari kedua persidangan pencemaran nama baik perdata menampilkan beberapa perdebatan sengit.

Pada satu titik, hakim mengancam akan mengeluarkan Trump dari pengadilan setelah dia terdengar mengkritik kesaksiannya.

Juri memutuskan Trump bertanggung jawab atas pelecehan seksual terhadap Carroll tahun lalu, namun ia terus menyangkal klaim tersebut.

Dia dinyatakan bertanggung jawab atas pelecehan seksual dan pencemaran nama baik, meskipun bukan karena pemerkosaan, dan Carroll mendapat ganti rugi USD5 juta. Persidangan itu didasarkan pada pernyataannya pada 2022 bahwa kisahnya adalah penipuan.

Kasus saat ini berfokus pada pernyataan yang berbeda, yang telah diputuskan oleh hakim sebagai pencemaran nama baik, yang dibuat Trump ketika dia menjadi presiden pada 2019. Kala itu, dia menyebut tuduhannya “sepenuhnya salah”. Kasus kedua ini akan menentukan kerugian tambahan.

Namun sebagian besar persidangan pada Rabu (17/1/2024) diwarnai dengan perdebatan sengit antara Trump dan hakim, yang mengancam akan mencabut hak mantan presiden tersebut untuk menghadiri persidangan setelah pengacara Carroll mendengarnya menyebut kasus tersebut sebagai "perburuan penyihir" dan mengkritik ingatan penuduhnya.

“Tuan Trump mempunyai hak untuk hadir di sini,” kata Hakim Kaplan.

“Hak itu bisa hilang dan bisa hilang jika dia mengganggu, itulah yang dilaporkan kepada saya, dan jika dia mengabaikan perintah pengadilan,” lanjutnya.