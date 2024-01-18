Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Terjadi Perdebatan Sengit, Hakim Ancam Keluarkan Donald Trump dari Pengadilan

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |19:15 WIB
Terjadi Perdebatan Sengit, Hakim Ancam Keluarkan Donald Trump dari Pengadilan
Hakim ancam Donald Trump keluar dari pengadilan karena terjadi perdebatan sengit (Foto: Reuters)
A
A
A

NEW YORK - Pengacara Donald Trump menuduh E Jean Carroll mencari publisitas pada Rabu (17/1/2024), ketika dia mengatakan reputasinya "hancur" setelah menuduh Trump melakukan pelecehan seksual pada 1990-an.

Hari kedua persidangan pencemaran nama baik perdata menampilkan beberapa perdebatan sengit.

Pada satu titik, hakim mengancam akan mengeluarkan Trump dari pengadilan setelah dia terdengar mengkritik kesaksiannya.

Juri memutuskan Trump bertanggung jawab atas pelecehan seksual terhadap Carroll tahun lalu, namun ia terus menyangkal klaim tersebut.

Dia dinyatakan bertanggung jawab atas pelecehan seksual dan pencemaran nama baik, meskipun bukan karena pemerkosaan, dan Carroll mendapat ganti rugi USD5 juta. Persidangan itu didasarkan pada pernyataannya pada 2022 bahwa kisahnya adalah penipuan.

Kasus saat ini berfokus pada pernyataan yang berbeda, yang telah diputuskan oleh hakim sebagai pencemaran nama baik, yang dibuat Trump ketika dia menjadi presiden pada 2019. Kala itu, dia menyebut tuduhannya “sepenuhnya salah”. Kasus kedua ini akan menentukan kerugian tambahan.

Namun sebagian besar persidangan pada Rabu (17/1/2024) diwarnai dengan perdebatan sengit antara Trump dan hakim, yang mengancam akan mencabut hak mantan presiden tersebut untuk menghadiri persidangan setelah pengacara Carroll mendengarnya menyebut kasus tersebut sebagai "perburuan penyihir" dan mengkritik ingatan penuduhnya.

“Tuan Trump mempunyai hak untuk hadir di sini,” kata Hakim Kaplan.

“Hak itu bisa hilang dan bisa hilang jika dia mengganggu, itulah yang dilaporkan kepada saya, dan jika dia mengabaikan perintah pengadilan,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179407/ktt_asean-d8Um_large.jpg
KTT Ke-47 ASEAN, Trump Puji Peran Prabowo di Balik Perdamaian Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/18/3175971/trump_dan_barack_obama-xL9r_large.jpg
Gagal Raih Nobel Perdamaian 2025, Trump Malah Serang Obama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/18/3170195/donald_trump-aPDO_large.jpg
Trump Serang Kapal Kartel Narkoba di Venezuela, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/18/3169309/charlie_kirk-ugJT_large.jpg
Profil Charlie Kirk, Influencer AS dan Anak Emas Trump yang Tewas Ditembak saat Pidato
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/18/3154461/as-AdE3_large.jpg
Trump Bakal Gunakan Wewenangnya Kirim Senjata Senilai USD300 Juta ke Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/337/3146081/penjara-ESMn_large.jpg
Kemlu: 2 WNI Ditahan di LA Akibat Kebijakan Imigrasi Trump
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement