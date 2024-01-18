Protes Berakhir Bentrok, Polisi Tembakkan Gas Air Mata saat Demo Aktivis HAM Dipenjara

Polisi tembakkan gas air mata saat pengunjuk rasa protes aktivis HAM yang dihukum penjara (Foto: BBC)

RUSIA - Polisi anti huru hara Rusia menembakkan gas air mata dan memukul pengunjuk rasa dengan tongkat di Bashkortostan pada Rabu (17/1/2024) setelah seorang aktivis hak asasi manusia (HAM) dijatuhi hukuman penjara empat tahun.

Rekaman menunjukkan pendukung Fail Alsynov bentrok dengan polisi. Beberapa dari mereka terlihat melemparkan bola salju di dekat pengadilan.

Alsynov dipenjara karena menghasut kebencian etnis, namun ia menyangkalnya.

Kelompok pemantau OVD-Info mengatakan seorang pengunjuk rasa mengalami kepala pecah, dan puluhan lainnya ditahan serta terluka.

Persidangan dan protes tersebut berlangsung di Baymak di Rusia selatan, dekat perbatasan dengan Kazakhstan.

Pihak berwenang telah membuka penyelidikan terhadap beberapa dari mereka yang berdemonstrasi dengan tuduhan kerusuhan massal, yang dapat dijatuhi hukuman maksimal 15 tahun penjara.

“Saya menyarankan Anda untuk sadar dan tidak merusak hidup Anda,” terang Menteri Dalam Negeri Bashkortostan Rafail Divayev memperingatkan para pengunjuk rasa.

Jurnalis lokal Artur Asafyev mengatakan kepada BBC Rusia bahwa pihak berwenang berusaha memberi contoh bagi para pengunjuk rasa dan Alsynov. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut.

“Mereka tahu bahwa hukuman yang keras akan membuat orang marah,” katanya.