Tega! Nenek di Depok Dijambret Pemuda, Kalung Emas 10 Gram Raib

DEPOK - Seorang nenek berinisial A (69) menjadi korban perampasan dua pemuda berboncengan sepeda motor di Jalan Sonokembang Raya RT 9/11 Baktijaya, Sukmajaya, Kota Depok pada Senin (15/1) sore. Aksi perampasan tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV dan viral di media sosial kedua pemuda menarik kalung emas 10 gram dari leher sang nenek lalu melarikan diri.

"Modus pelaku merampas kalung emas 10 gram milik korban di pinggir jalan," kata Kapolsek Sukmajaya, Kompol Margiyono saat dikonfirmasi, Rabu (17/1/2024).

Margiyono menjelaskan, kronologis berawal dari korban A keluar rumah berjalan kaki dan melintas di Jalan Sonokembang Raya lalu tiba tiba datang dua pelaku berboncengan sepeda motor.

"Menghampiri korban lalu merampas kalung milik korban, atas kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian 10 Gram kalung emas," ucapnya.

Lebih lanjut, Margiyono menyebut saat ini pelaku sedang dalam penyelidikan dibantu dari Polda Metro Jaya.

"Sedang lidik pelakunya di backup dari Polda," tuturnya.

(Awaludin)