Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tega! Nenek di Depok Dijambret Pemuda, Kalung Emas 10 Gram Raib

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |04:30 WIB
Tega! Nenek di Depok Dijambret Pemuda, Kalung Emas 10 Gram Raib
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

DEPOK - Seorang nenek berinisial A (69) menjadi korban perampasan dua pemuda berboncengan sepeda motor di Jalan Sonokembang Raya RT 9/11 Baktijaya, Sukmajaya, Kota Depok pada Senin (15/1) sore. Aksi perampasan tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV dan viral di media sosial kedua pemuda menarik kalung emas 10 gram dari leher sang nenek lalu melarikan diri.

"Modus pelaku merampas kalung emas 10 gram milik korban di pinggir jalan," kata Kapolsek Sukmajaya, Kompol Margiyono saat dikonfirmasi, Rabu (17/1/2024).

Margiyono menjelaskan, kronologis berawal dari korban A keluar rumah berjalan kaki dan melintas di Jalan Sonokembang Raya lalu tiba tiba datang dua pelaku berboncengan sepeda motor.

"Menghampiri korban lalu merampas kalung milik korban, atas kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian 10 Gram kalung emas," ucapnya.

Lebih lanjut, Margiyono menyebut saat ini pelaku sedang dalam penyelidikan dibantu dari Polda Metro Jaya.

"Sedang lidik pelakunya di backup dari Polda," tuturnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862//kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179693//korban_tewas_kecelakaan_motor_di_depok-6XUt_large.jpg
Motor Terseret 15 Meter, Pengendara Tewas Usai Tabrak Separator di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179457//pencurian-CB0F_large.jpg
Rampas Ponsel Wanita, Pria Bertato Bonyok Dihajar Warga di Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/338/3177689//mayat-Xubm_large.jpg
Tragis, Pria Ini Ditemukan Tewas di Kelapa Dua Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177251//kecelakaan-l038_large.jpg
Viral! Biker Cantik Tewas Tertabrak Truk Tangki BBM di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282//kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement