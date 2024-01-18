Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Lagi Asyik Tidur di Rumah, Pencuri Mesin Perontok Padi Ditangkap Polisi

Demon Fajri , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |00:01 WIB
Lagi Asyik Tidur di Rumah, Pencuri Mesin Perontok Padi Ditangkap Polisi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
BENGKULU - Petani asal Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, berinisial YNM (17), ditangkap Unit Reskrim Polsek Seginim dan Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkulu Selatan, Polda Bengkulu.

Dia diringkus polisi saat terlelap tidur di dalam rumahnya. Pria itu diduga mencuri satu unit mesin perontok padi atau tleser padi 75 PK milik Edi Hernawan (46), di areal persawahan tempat tinggal terduga pelaku.

Kapolres Bengkulu Selatan, Polda Bengkulu, AKBP Florentus Situngkir melalui Kasi Humas, AKP Sarmadi mengatakan, terduga pelaku dan barang bukti telah diamankan di Mapolres Bengkulu Selatan.

"Terduga pelaku ditangkap ketika sedang tidur di dalam rumahnya, di Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanpa perlawanan," kata Sarmadi, saat dikonfirmasi, Rabu (17/1/2024).

Terduga pelaku, jelas Sarmadi, disangkakan dengan Pasal 363 KUHPidana, tentang Pencurian dengan Pemberatan, dengan ancaman maksimal selama 7 tahun.

(Awaludin)

      
Telusuri berita news lainnya
