Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Tanggapi Santai Hasil Survei, Ganjar: Kita Punya Banyak, Nanti Dibandingkan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |18:52 WIB
Tanggapi Santai Hasil Survei, Ganjar: Kita Punya Banyak, Nanti Dibandingkan
Capres Ganjar Pranowo (Foto: M Refi Sandi)
A
A
A

NGAWI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi santai hasil sejumlah lembaga survei yang menempatkan dirinya dengan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD berada di posisi buncit. Ia menyebut, TPN Ganjar-Mahfud punya survei banyak dan nanti akan dibandingkan.

"Kita punya survei banyak, semua survei kita baca saja nanti kita bandingkan," kata Ganjar kepada wartawan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Kamis (18/1/2024).

Ganjar yang diusung PDI Perjuangan, Perindo, PPP dan Hanura itu pun menanggapi santai survei Litbang Kompas yang menyebut kalah saing dengan pasangan calon nomor urut 02 di Jawa Tengah yang notabene basis PDI Perjuangan.

Ia menegaskan, hasil survei bakal jadi pedoman untuk bekerja dan optimis dapat menang di Pilpres 2024.

"Kita juga punya survei yang lain yang saya katakan, tapi survei itu bisa dijadikan pedoman untuk kita bekerja, maka titik-titik itu nanti pasti kawan-kawan akan lakukan ceking. Setiap ada survei kita juga punya, bahkan kita juga punya yg lebih rutin dari itu, kita optimis terus," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement