Tanggapi Santai Hasil Survei, Ganjar: Kita Punya Banyak, Nanti Dibandingkan

NGAWI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi santai hasil sejumlah lembaga survei yang menempatkan dirinya dengan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD berada di posisi buncit. Ia menyebut, TPN Ganjar-Mahfud punya survei banyak dan nanti akan dibandingkan.

"Kita punya survei banyak, semua survei kita baca saja nanti kita bandingkan," kata Ganjar kepada wartawan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Kamis (18/1/2024).

Ganjar yang diusung PDI Perjuangan, Perindo, PPP dan Hanura itu pun menanggapi santai survei Litbang Kompas yang menyebut kalah saing dengan pasangan calon nomor urut 02 di Jawa Tengah yang notabene basis PDI Perjuangan.

Ia menegaskan, hasil survei bakal jadi pedoman untuk bekerja dan optimis dapat menang di Pilpres 2024.

"Kita juga punya survei yang lain yang saya katakan, tapi survei itu bisa dijadikan pedoman untuk kita bekerja, maka titik-titik itu nanti pasti kawan-kawan akan lakukan ceking. Setiap ada survei kita juga punya, bahkan kita juga punya yg lebih rutin dari itu, kita optimis terus," ujarnya.

(Arief Setyadi )