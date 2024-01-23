Tukang Cilor Bunuh Pelajar di Bandung, Perkataan Korban yang Lecehkan Ibu Pelaku Jadi Pemicu

BANDUNG - PH (26) pelaku pembunuhan seorang pelajar di Pameungpeuk, Kabupaten Bandung yang menyembunyikan mayatnya di semak-semak buka suara terkait pembunuhannya.

Menurutnya kejadian ini dipicu ketika korban pada saat pagi hari sempat meminjam hapenya kemudian melihat foto ibu pelaku.

"Sekitar pagi jam 09.00 atau 10.00 WIB, hapenya (korban) lowbet, kemudian handphone saya kebetulan lagi di cas. Dia memang minjem casannya, mau ngecas hp, kata aku silahkan. Terus hp saya dicabut, terus nyala sama dia dinyalain. Terus lihat foto mama saya," katanya saat ditanya oleh Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo di Mapolresta Bandung, Senin (22/1/2024).

Lanjut PH, saat melihat ibunya, korban berkata jika ibu pelaku sangat cantik dan ingin menyetubuhi ibunya pelaku.

"Dia bilang mang ini ibunya cantik kayanya enak untuk disetubuhin," ucap PH.

Mendengar omongan seperti itu dari korban, PH pun langsung emosi dan kalap tidak menerima ibunya dibicarakan seperti itu.

"Dari situ, saya kalap, saya tak terima mama saya digituin, saya langsung mempiting dia dan mencekiknya dari belakang," ungkapnya.