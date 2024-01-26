Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Kelakar Ganjar di Ruteng: Pak Bupati Boleh Ikut Kampanye Loh, Kan Sudah Statement Kemarin

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |15:03 WIB
Kelakar Ganjar di Ruteng: Pak Bupati Boleh Ikut Kampanye Loh, Kan Sudah <i>Statement</i> Kemarin
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

RUTENG - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo melontarkan kelakar yang mengundang gelak tawa campur riuh tepuk tangan dari para tamu yang hadir dalam kunjungannya di rumah keuskupan Ruteng, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Candaan itu berkaitan dengan situasi politik yang belakangan tengah ramai menjadi sorotan. Yakni, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Presiden hingga Bupati boleh ikut kampanye dan memihak.

Momen itu bermula ketika Ganjar menyoroti persoalan stunting yang masih tinggi angkanya di NTT. Kemudian, Ganjar pun mencoba menyapa Bupati Manggarai, Herybertus G.L Nabit.

"Ketika saya membaca data statistik, stunting yang relatif ini, tadi Pak Bupati, Pak Bupati boleh loh ikut kampanye," kelakar Ganjar yang disambut tawa dan tepuk tangan dari tamu yang hadir.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu melanjutkan dengan memberikan pesan kepada Bupati Manggarai, yang ternyata terlihat Ganjar tidak berada di dalam ruangan.

"Kan sudah ada statement kemarin, Nggak boleh takut (kampanye) loh haha," ujarnya sambil tertawa.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Telusuri berita news lainnya
