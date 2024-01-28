Caleg Perindo Lisa Mariana Ingin Tingkatkan Pendapatan Masyarakat Lewat Pelatihan UMKM

JAKARTA - Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil Jakarta III Partai Perindo Lisa Mariana Wardhana akan mendorong masyarakat meningkatkan income perkonomian dalam kehidupan dengan memberikan berbagai pelatihan di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menangah (UMKM) pada masyarakat.

"Kami ingin pasti bisa, pasti Lisa adalah melakukan pelatihan skill UMKM masyarakat," kata Lisa saat ditanya perihal program yang akan dia lakukan, Minggu (28/1/2024).

Ini disampaikan Lisa di sela menggelar program andalan Perindo, Bazar Murah Minyak Goreng di Jalan Jambu Air, Pegadungan, Kalideres, Kota Jakarta Barat.

Program memberikan pelatihan yang akan dilakukan dalam jangka panjang itu untuk meningkatkan income masyarakat. Dia yakin dengan memberikan pelatihan skil tingkat ekonomi masyarakat akan tumbuh.

"Jadi kami akan mengadakan pelatihan pelatihan UMKM supaya mereka mendapatkan income lebih," jelasnya.

Lebih detail politisi partai yang dikenal modern yang peduli rakyat kecil itu memberikan contoh nyata masyarakat. Di antara contoh diberika seperti membuat es tebu, membuat jamu, kemudian mengajarkan bagaimana cara membersihkan AC, kemudian salon dan sejumlah pelatihan lain.

"Semua itu dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, ini dilakukan bagaimana caranya menaikkan kelas masyarakat. Nah semuanya nanti akan tergabung dalam yayasan Pasti Bisa Pasti Lisa," pungkasnya.

(Salman Mardira)