Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Lisa Mariana Ingin Tingkatkan Pendapatan Masyarakat Lewat Pelatihan UMKM

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |13:32 WIB
Caleg Perindo Lisa Mariana Ingin Tingkatkan Pendapatan Masyarakat Lewat Pelatihan UMKM
A
A
A

JAKARTA - Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil Jakarta III Partai Perindo Lisa Mariana Wardhana akan mendorong masyarakat meningkatkan income perkonomian dalam kehidupan dengan memberikan berbagai pelatihan di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menangah (UMKM) pada masyarakat.

"Kami ingin pasti bisa, pasti Lisa adalah melakukan pelatihan skill UMKM masyarakat," kata Lisa saat ditanya perihal program yang akan dia lakukan, Minggu (28/1/2024).

Ini disampaikan Lisa di sela menggelar program andalan Perindo, Bazar Murah Minyak Goreng di Jalan Jambu Air, Pegadungan, Kalideres, Kota Jakarta Barat.

Program memberikan pelatihan yang akan dilakukan dalam jangka panjang itu untuk meningkatkan income masyarakat. Dia yakin dengan memberikan pelatihan skil tingkat ekonomi masyarakat akan tumbuh.

"Jadi kami akan mengadakan pelatihan pelatihan UMKM supaya mereka mendapatkan income lebih," jelasnya.

Lebih detail politisi partai yang dikenal modern yang peduli rakyat kecil itu memberikan contoh nyata masyarakat. Di antara contoh diberika seperti membuat es tebu, membuat jamu, kemudian mengajarkan bagaimana cara membersihkan AC, kemudian salon dan sejumlah pelatihan lain.

"Semua itu dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, ini dilakukan bagaimana caranya menaikkan kelas masyarakat. Nah semuanya nanti akan tergabung dalam yayasan Pasti Bisa Pasti Lisa," pungkasnya.

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement