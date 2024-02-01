Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Gelar Bazar Migor Murah, Ini Harapan Warga Medan Tembung

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |23:03 WIB
Caleg Perindo Gelar Bazar Migor Murah, Ini Harapan Warga Medan Tembung
Bazar minyak goreng murah (foto: dok MPI)
MEDAN - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar bazar murah minyak goreng di Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Kamis (1/2/2024) siang.

Bazar murah ini merupakan program nasional Perindo untuk membantu masyarakat yang kini terhimpit dengan mahalnya harga kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng. Lewat bazar murah ini, warga masyarakat yang telah mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) Berasuransi Perindo, dapat menembus minyak goreng ukuran 1 liter dengan harga Rp 5 ribu.

Hadir dalam kegiatan bazar murah itu, Ketua DPW Perindo Sumut yang juga caleg nomor urut 1 Perindo untuk DPRD Sumut dari daerah pemilihan Sumatera Utara-I/Medan A, Rudi Zulham Hasibuan serta Wakil Ketua Perindo Sumut yang juga caleg nomor urut 1 Perindo untuk DPRD Medan dari daerah pemilihan Medan-3, Tengku Muhammad Ryan Novandi.

Sumarni Fransiska (45), salah seorang warga yang mengikuti bazar murah minyak goreng Perindo, mengapresiasi Partai Perindo dan para calegnya yang telah melakukan bazar murah. Ia berharap bazar murah ini bisa dilakukan lebih masif dan lebih luas lagi jangkauannya, serta lebih beragam komoditasnya.

"Iya tentunya sangat membantu lah di tengah harga minyak goreng yang melambung tinggi saat ini. Semoga ini diteruskan, agar makin banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaat dari program Perindo ini," kata Sumarni.

Sumarni juga berharap Pemerintah Kota Medan dapat meniru langkah Perindo menggelar operasi pasar murah bagi masyarakat. Khususnya menjelang perayaan hari besar keagamaan yang selalu jadi momentum naiknya harga bahan pokok.

"Jangan sampai kami kehilangan daya beli. Pemerintah harus ambil peran agar kami tidak masuk semakin jauh ke lembah kemiskinan akibat tingginya harga-harga kebutuhan pokok," tukasnya.

