Caleg Perindo Bagikan Cat Gratis untuk Fasilitas Umum dan Sosial di Sukabumi

SUKABUMI - Sarana ibadah, fasilitas sosial, tempat tinggal warga di wilayah Kota Sukabumi mendapat bantuan sosial berupa cat gratis. Pembagian secara merata oleh calon legislatif (Caleg) Partai Perindo, termasuk rumah warga yang terkena bencana kebakaran beberapa waktu yang lalu.

Caleg Partai Perindo nomor urut 1 Dapil II untuk DPRD Kota Sukabumi, Dedi K Winata mengatakan, cat yang dibagikan merata di setiap kecamatan, diutamakan diberikan kepada bangunan sebagai sarana fasilitas umum dan sosial (Fasumfasos).

"Tempat ibadah, madrasah dan bangunan lainnya, namun yang terpenting pembagian cat ini dibagikan kepada yang membutuhkan. Kami berterima kasih kepada pak Indra Utama, Caleg Partai Perindo DPR RI no urut 3, yang sudah loyal kepada warga Kota Sukabumi," ujar Dedi kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (4/2/2024).

Lebih lanjut Dedi mengatakan, program pelatihan dan pembagian cat ini sukses berkat kerjasama antara perusahaan cat terkemuka dengan caleg partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

"Kami juga dengan pak Indra dan rombongan dari Partai Perindo, kemarin mengunjungi keluarga korban terdampak bencana kebakaran di Jalan Kasuari, Kecamatan Cikole, memberikan bantuan cat," ujar Dedi usai acara pelatihan dan pembagian cat di Posko Pemenangan dan Aspirasi Indra Utama Center.

Namun karena puing bangunan belum dibersihkan, lanjut Dedi, pengecatan yang akan dilakukan oleh rombongan partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, ditangguhkan hingga perbaikan bangunan selesai.

"Insya Allah dalam waktu dekat, kami akan melakukan pengecatan di rumah-rumah terdampak bencana kebakaran, agar lebih layak kembali," ujar Dedi.

(Salman Mardira)