Ribuan Antusias Warga Ikut Senam Sehat Digelar Caleg Perindo AA Oni di Subang

SUBANG – Caleg DPR RI dapil 9 Jawa Barat dari Partai Perindo, AA Oni Suwarman menggelar senam sehat di Wisata Taman Anggur Kukuku, Kecamatan Pagaden Barat, Subang, Jawa Barat, Minggu (4/2/2024). Senam ini diikuti ribuan warga.

Tujuan penyelenggaraan senam ini adalah untuk mengajak masyarakat agar hidup sehat.

Ribuan simpatisan Aa Oni Suwarman, Simponi Perindo rela mengantre di pintu masuk untuk ikut senam. Peserta senam umumnya ibu-ibu. Senam dipimpin oleh instruktur senam profesional.

Peserta senam mengaku sangat mendukung AA Oni Suwarman yang maju sebagai caleg DPR RI. Mereka mendoakan AA Oni terpilih jadi anggota legislatif.

Selain mengikuti senam sehat, para simpatisan AA Oni juga memanfaatkan fasilitas wisata dengan berswafoto dan melihat berbagai kesenian yanh ditampilkan.

(Salman Mardira)