Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Fakta Kebakaran Ruko Konveksi di Cakung, 4 Orang Tewas, Rugi Miliaran Rupiah

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |07:05 WIB
3 Fakta Kebakaran Ruko Konveksi di Cakung, 4 Orang Tewas, Rugi Miliaran Rupiah
Kebakaran ruko konveksi di Cakung, Jakarta Timur (Foto: Dok Damkar)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah rumah toko atau ruko konveksi di Jalan Komplek Pusat Industri Kecil (PIK) Penggilingan RT 10/10, Cakung, Jakarta Timur ludes terbakar, Minggu 4 Februari 2024 dini hari.

Untuk menjinakkan api, mengerahkan kurang lebih 16 unit damkar."Pemadaman selesai pukul 04.30 WIB. Pengerahan unit 16 damkar," ujar Kepala Seksi Operasional Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman.

Berikut fakta-faktanya:

1. Sebanyak 4 Orang Tewas

Empat orang tewas dalam kebakaran rumah toko atau ruko konveksi di Jalan Kompleks Pusat Industri Kecil (PIK) Penggilingan RT 10/RW10, Cakung, Jakarta Timur ludes terbakar.

"Korban jiwa empat berinisial NS (60), P (49), NS (28) dan AD (25). Korban selamat tiga orang dari total tujuh penghuni dalam ruko konveksi," kata Kepala Seksi Operasional Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman.

"Tiga korban di temukan di kamar lantai 2 dan 1 korban diketemukan di lantai 1 bagian belakang," tambahnya.

Selain menewaskan empat orang, kebakaran ini ditaksi menimbulkan kerugian materil Rp1 miliar lebih.

2. Diduga Korsleting Listrik

Gatot Sulaeman mengatakan, kebakaran tersebut diduga akibat arus pendek korsleting listrik. Warga, menurutnya, melihat api telah membesar ketika konveksi tidak beroperasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183595/kebakaran-zkTn_large.jpg
Kebakaran Melahap Kontrakan 3 Lantai di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182000/kebakaran-EvGN_large.jpg
Permukiman Padat Grogol Utara Kebakaran, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181918/kebakaran-oFSb_large.jpg
Rumah Hakim PN Medan Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan Kebakaran, DPR: Usut Dalangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181171/kebakaran-BRTe_large.jpg
Kebakaran Melahap 3 Rumah di Cakung Jaktim, Diduga Akibat Lupa Matikan Kompor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180802/kecelakaan-Bsbr_large.jpg
Truk BBM Terguling di Cianjur, Meledak hingga Membakar Ruko dan Pos Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180256/kebakaran-kCjb_large.jpg
Kebakaran Ruko di Sawah Besar Jakpus, Api Dijinakkan 12 Unit Damkar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement