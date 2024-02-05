3 Fakta Kebakaran Ruko Konveksi di Cakung, 4 Orang Tewas, Rugi Miliaran Rupiah

JAKARTA - Sebuah rumah toko atau ruko konveksi di Jalan Komplek Pusat Industri Kecil (PIK) Penggilingan RT 10/10, Cakung, Jakarta Timur ludes terbakar, Minggu 4 Februari 2024 dini hari.

Untuk menjinakkan api, mengerahkan kurang lebih 16 unit damkar."Pemadaman selesai pukul 04.30 WIB. Pengerahan unit 16 damkar," ujar Kepala Seksi Operasional Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman.

Berikut fakta-faktanya:

1. Sebanyak 4 Orang Tewas

Empat orang tewas dalam kebakaran rumah toko atau ruko konveksi di Jalan Kompleks Pusat Industri Kecil (PIK) Penggilingan RT 10/RW10, Cakung, Jakarta Timur ludes terbakar.

"Korban jiwa empat berinisial NS (60), P (49), NS (28) dan AD (25). Korban selamat tiga orang dari total tujuh penghuni dalam ruko konveksi," kata Kepala Seksi Operasional Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman.

"Tiga korban di temukan di kamar lantai 2 dan 1 korban diketemukan di lantai 1 bagian belakang," tambahnya.

Selain menewaskan empat orang, kebakaran ini ditaksi menimbulkan kerugian materil Rp1 miliar lebih.

2. Diduga Korsleting Listrik

Gatot Sulaeman mengatakan, kebakaran tersebut diduga akibat arus pendek korsleting listrik. Warga, menurutnya, melihat api telah membesar ketika konveksi tidak beroperasi.