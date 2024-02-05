Cianjur Diguncang Gempa M2,1, Terasa di Pacet dan Cugenang

JAKARTA - Gempa berkekuatan M2,1 mengguncang Cianjur, Jawa Barat, pukul 08.27 WIB, Senin (5/2/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 6.82 LS, 107.08 BT atau 6 Km Barat Laut Kabupaten Cianjur. Adapun gempa tersebut berkedalaman 9 Km. Gempa Dirasakan (MMI) II Pacet, II Cugenang, dan II Cianjur

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)