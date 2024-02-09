Antisipasi Cuaca Ekstrem, BMKG Tempatkan Mobile Weather Radar di Kertajati

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meningkatkan antisipasi potensi cuaca ekstrem khususnya di wilayah Jawa Barat. Salah satunya dengan menempatkan Mobile Weather Radar di Stasiun Meteorologi Kertajati.

“Salah satu langkah yang telah dilakukan BMKG dalam mengantisipasi potensi cuaca ekstrem selama puncak musim hujan ini adalah dengan menempatkan 1 unit Mobile Weather Radar di Stasiun Meteorologi Kertajati sejak tanggal 31 Januari 2024,” ungkap Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto dalam keterangan resminya, Jumat (9/2/2024).

Guswanto mengatakan penempatan Mobile Weather Radar ini bertujuan untuk memantau perkembangan cuaca secara terkini di sekitar wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Resolusi spasial data radar cuaca yang dihasilkan dari mobil radar tersebut mencapai 250 meter dengan resolusi temporal data sekitar 05-10 menit.

“Sementara itu cakupan areanya hingga 120 km yang meliputi wilayah Bandung, Subang, Cirebon, Sumedang, Tasikmalaya, Banjar, Tegal, Indramayu, Kuningan dan Purwakarta,” ujar Guswanto.

BACA JUGA: BMKG Ramalkan Jaksel dan Kepulauan Seribu Diguyur Hujan di Siang Hari

Selain itu, Guswanto menjelaskan Mobile Radar BMKG ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan Aerodrome Warning bagi pesawat yang akan take off dan landing di Bandara Kertajati.

“Selain itu produk Citra Radar yang dihasilkan dapat digunakan untuk meningkatkan layanan informasi peringatan dini cuaca ekstrem, khususnya di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya,” pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )