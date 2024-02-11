Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Pendaki Cantik Alami Hipotermia di Gunung Agung, Evakuasi Berjalan Dramatis

Pendaki Cantik Alami Hipotermia di Gunung Agung, Evakuasi Berjalan Dramatis
Pendaki Alami Hipotermia di Gunung Agung
A
A
A

BALI - Seorang pendaki Perempuan, mengalami hipotermia di ketinggian 1.700 mdpl saat mendaki Gunung Agung, Bali, Minggu, (11/2/2024).

Perempuan cantik tersebut Bernama Luh Asri Ningsih Widi asal Desa Jagaraga, Kabupaten Buleleng Bali. Dia mengalami hipotermia dan kaki keseleo saat mendaki Gunung Agung bersama keluarganya. Luh Asri langsung dievakuasi Tim SAR.

Kepala Pos SAR Karangasem, Gusti Ngurah Eka mengatakan, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, Polsek Rendang dan pemandu langsung mendaki untuk menjemput korban.

“Selanjutnya, korban berhasil dievakuasi di pos 1 pendakian dengan ketinggian 1.500 mdpl,” ujar Gusti.

Korban langsung digendong dan dievakuasi turun, untuk mengecek kondisi, korban langsung di bawa ke Puskesmas Rendang oleh pihak keluarga.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/611/3179764//campus_connect-PQHi_large.jpg
Okezone Beautyzone Talkshow 'From Passion to Profession' Bahas Tren dan Masa Depan Industri Kecantikan di Unpad!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172760//superbrands-Uqju_large.jpg
Superbrands Kembali Beri Penghargaan 58 Merek, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172757//wapimred_okezone_bernadheta_butet_dhaniar_ginting-iIGp_large.jpg
Okezone dan iNews Raih Penghargaan Superbrands Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/337/3167107//daily_buzz-IWBd_large.jpeg
Presiden Prabowo Blak-blakan Lawan Mafia Demo, Siapa? Tonton di The Daily Buzz Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/629/3166723//kreasi_anak-giam_large.jpg
Dik Doank Yakin Kreasi Anak untuk Negeri Perkuat Kedekatan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/629/3166678//kreasi_anak-ReDC_large.jpg
Kreasi Anak untuk Negeri dan Meet & Greet KIKO, Ajak Anak-Anak Berimajinasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement