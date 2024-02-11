Pendaki Cantik Alami Hipotermia di Gunung Agung, Evakuasi Berjalan Dramatis

BALI - Seorang pendaki Perempuan, mengalami hipotermia di ketinggian 1.700 mdpl saat mendaki Gunung Agung, Bali, Minggu, (11/2/2024).

Perempuan cantik tersebut Bernama Luh Asri Ningsih Widi asal Desa Jagaraga, Kabupaten Buleleng Bali. Dia mengalami hipotermia dan kaki keseleo saat mendaki Gunung Agung bersama keluarganya. Luh Asri langsung dievakuasi Tim SAR.

Kepala Pos SAR Karangasem, Gusti Ngurah Eka mengatakan, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, Polsek Rendang dan pemandu langsung mendaki untuk menjemput korban.

“Selanjutnya, korban berhasil dievakuasi di pos 1 pendakian dengan ketinggian 1.500 mdpl,” ujar Gusti.

Korban langsung digendong dan dievakuasi turun, untuk mengecek kondisi, korban langsung di bawa ke Puskesmas Rendang oleh pihak keluarga.

(Fahmi Firdaus )