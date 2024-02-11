Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis! Ditinggal Orangtua ke Gereja, 3 Bocah di Subang Tewas Terbakar

Yudy Heryawan Juanda , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |06:30 WIB
Tragis! Ditinggal Orangtua ke Gereja, 3 Bocah di Subang Tewas Terbakar
Tiga bocah tewas terbakar di Subang (Foto: Yudy Heryawan)
A
A
A

SUBANG - Tiga orang bocah warga Perumahan Permata Hijau Dua, Kecamatan Cibogo, Subang, Jawa Barat meninggal dunia setelah mengalami luka bakar hingga 90 persen.

Ketiga korban tersebut bernama Cristoper Rogelo Siburian (5), Alvin Roharta Sipayung (7) dan Revan Matew Sipayung (4).

Alvin dan Revan merupakan kakak beradik anak dari pemilik rumah. Sementara Cristoper merupakan tetangga yang bermain di rumah korban.

Musibah kebakaran yang terjadi pada Sabtu (11/2024) sore tersebut terjadi ketika ketiga korban bermain di sebuah kamar. Namun, tiba-tiba kamar yang dijadikan studio musik tersebut mengalami kebakaran. Kondisi hujan dan kesigapan petugas Damkar membuat api cepat padam hingga hanya membakar ruang kamar saja.

Menurut Kapolsek Cibogo AKP Ikin Sodikin, saat kebakaran terjadi, ketiga korban ditinggal oleh orangtuanya pergi ke gereja untuk beribadah. Pihak kepolisian masih mendalami penyebab kebakaran tersebut.

Setelah mendapatkan pemulasaraan di ruang jenazah RSUD Subang, jenazah Alvin dan Revan dibawa ke gereja untuk disemayamkan. Sementara jenazah Cristoper dibawa ke rumah duka.

Pihak kepolisian masih mendalami kasus kebakaran tersebut.

(Arief Setyadi )

      
