Dibebaskan Bersyarat, Eks PM Thailand Thaksin Shinawatra Akhirnya Keluar dari Rumah Sakit

Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra pulang dari rumah sakit setelah menerima pembebasan bersyarat, Bangkok, Thailand, 18 Februari 2024. (Foto: Reuters)

BANGKOK - Miliarder Thailand, mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, dibebaskan bersyarat pada Minggu, (18/2/2024) setelah enam bulan ditahan. Ini menjadi hari pertama kebebasan Thaksin di tanah airnya, 15 tahun setelah melarikan diri setelah penggulingannya dalam kudeta militer.

Thaksin, Perdana Menteri Thailand yang paling terkenal dan paling terpolarisasi telah berpengaruh kuat dalam dunia politik Negeri Gajah Putih selama bertahun-tahun. Dalam dua dekade terakhir, Thaksin menghabiskan sebagian besar hidupnya di pengasingan untuk menghindari penjara karena penyalahgunaan kekuasaan, tuduhan yang ia yakini dibuat oleh para penguasa lama Thailand menjauhkannya.

Taipan berusia 74 tahun itu, yang partai keluarganya kembali berkuasa, diberikan pembebasan bersyarat meskipun tidak menghabiskan satu malam pun di penjara karena hukumannya pada Agustus telah diringankan dari delapan tahun menjadi satu tahun oleh raja negara tersebut.

Karena alasan kesehatan, Thaksin ditahan di bagian mewah sebuah rumah sakit, dan dari situ ia berangkat dengan suasana santai sebelum fajar pada Minggu, menyelinap keluar dalam konvoi kendaraan berjendela gelap yang dikejar oleh segerombolan media. telah berkumpul semalaman.

Mengenakan kemeja kotak-kotak, masker pelindung dan lengan di sling, Thaksin terlihat berada di dalam kendaraan di samping putri bungsunya Paetongtarn Shinawatra, pemimpin partai berkuasa Pheu Thai, dan tiba di kediamannya di Bangkok 25 menit kemudian.