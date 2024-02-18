Presiden Prancis Jajaki Kemungkinan Akui Negara Palestina Merdeka

PARIS - Presiden Prancis Emmanuel Macron, Jumat (16/2/2024), mengatakan mengakui negara Palestina bukan lagi menjadi hal yang tabu bagi bagi negaranya. Ia memberi sinyal bahwa Pemerintah Prancis bisa saja mengambil keputusan jika upaya solusi dua negara terhenti karena oposisi dari Israel.

Pengakuan sepihak Perancis tidak akan banyak mengubah situasi di lapangan tanpa adanya perundingan yang sebenarnya. Namun pengakuan itu akan berdampak secara simbolis dan diplomatis.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan tegas menolak wacana kedaulatan Palestina. Ia menggarisbawahi tidak akan berkompromi dengan hal itu, dan sebaliknya malah mengambil kendali penuh keamanan sebelah barat Yordania. Apa yang dilakukan Netanyahu berseberangan dengan keberadaan negara Palestina.

Anggota parlemen Prancis melakukan pemungutan suara pada 2014 untuk mendesak pemerintah mereka mengakui Palestina, sebuah langkah simbolis yang berdampak kecil pada sikap diplomatik Prancis.

Komentar Macron merupakan komentar pertama pemimpin Prancis terkait saran tersebut. Hal itu menyoroti ketidaksabaran para pemimpin Barat seiring dengan terus meningkatnya korban di Gaza.

Apa yang dilakukan Israel merupakan balasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang, dan memakan korban 253 orang. sandera, menurut penghitungan Israel.