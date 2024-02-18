Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Presiden Prancis Jajaki Kemungkinan Akui Negara Palestina Merdeka

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |17:52 WIB
Presiden Prancis Jajaki Kemungkinan Akui Negara Palestina Merdeka
Presiden Macron Emmanuel Macron. (Foto: Reuters)
A
A
A

PARIS - Presiden Prancis Emmanuel Macron, Jumat (16/2/2024), mengatakan mengakui negara Palestina bukan lagi menjadi hal yang tabu bagi bagi negaranya. Ia memberi sinyal bahwa Pemerintah Prancis bisa saja mengambil keputusan jika upaya solusi dua negara terhenti karena oposisi dari Israel.

Pengakuan sepihak Perancis tidak akan banyak mengubah situasi di lapangan tanpa adanya perundingan yang sebenarnya. Namun pengakuan itu akan berdampak secara simbolis dan diplomatis.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan tegas menolak wacana kedaulatan Palestina. Ia menggarisbawahi tidak akan berkompromi dengan hal itu, dan sebaliknya malah mengambil kendali penuh keamanan sebelah barat Yordania. Apa yang dilakukan Netanyahu berseberangan dengan keberadaan negara Palestina.

Anggota parlemen Prancis melakukan pemungutan suara pada 2014 untuk mendesak pemerintah mereka mengakui Palestina, sebuah langkah simbolis yang berdampak kecil pada sikap diplomatik Prancis.

Komentar Macron merupakan komentar pertama pemimpin Prancis terkait saran tersebut. Hal itu menyoroti ketidaksabaran para pemimpin Barat seiring dengan terus meningkatnya korban di Gaza.

Apa yang dilakukan Israel merupakan balasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang, dan memakan korban 253 orang. sandera, menurut penghitungan Israel.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178614/museum_louvre_paris_prancis-b1iM_large.jpg
Museum Louvre Paris Kembali Dibuka Usai Pencurian Perhiasan Rp1,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178159/tornadi_di_utara_paris_prancis-7cBi_large.jpg
Tornado Hantam Wilayah Utara Paris, 1 Tewas dan 10 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177354/gaza-W3mg_large.jpg
Prancis dan Inggris Bahas Pasukan Internasional di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/18/3176025/perdana_menteri_prancis_sebastien_lecornu-5IiF_large.jpg
4 Hari Resign, Sebastien Lecornu Diangkat Kembali Jadi PM Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174828/pm_prancis_sebastien_lecornu_mundur-yrH8_large.jpg
Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu Mundur Usai 27 Hari Menjabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172503/viral-WpaC_large.jpg
Eks Presiden Prancis Nicolas Sarkozy Dihukum 5 Tahun Penjara, Dituding Terima Dana Pilpres dari Khadafi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement