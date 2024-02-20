Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengapa Benny Moerdani Dijuluki Raja Intel Indonesia? Ini Alasannya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |08:16 WIB
Mengapa Benny Moerdani Dijuluki Raja Intel Indonesia? Ini Alasannya
Ilustrasi mengapa Benny Moerdani raja intel (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA- Mengulik mengapa Benny Moerdani dijuluki raja intel Indonesia? Ini alasannya yang belum banyak orang ketahui. Adapun Leonardus Benyamin Moerdani atau kesohor dengan LB Benny Moerdani merupakan jenderal Kopassus yang sangat disegani dan paling berpengaruh masa Orde Baru.

Benny Moerdani merupakan prajurit pasukan khusus dengan keahlian intelijen yang sangat mumpuni. Tokoh TNI yang dijuluki Raja Intel tersebut sosok perintis jalan politik Soeharto.

Lantas mengapa Benny Moerdani dijuluki raja intel Indonesia? Ini alasannya dikarenakan dia memiliki bakat intelijennya sudah terlihat sejak usianya masih muda.

Apalagi pernah disusupi untuk mencuri informasi dari perbincangan tentara Belanda.Lahir di Cepu, 2 Oktober 1932, Benny Moerdani merupakan anak ketiga pasangan Raden Gerardus Moerdani Sosrodirdjo dan Jeanne Roech.

Beeny Moerdani sejak muda berkeinginan sebagai tentara, selesai perang masuk ke pelatihan pasukan komando di Batujajar embrio Kopassus. Moerdani muda sangat nasionalis, menolak dilatih oleh orang Belanda. Moerdani muda menangkap komandannya karena akan makar terhadap Jend. A.H Nasution. Benny adalah salah satu perintis jalan politik Soeharto.

Halaman:
1 2
      
