Mobil Pikap Angkut 8 Penumpang Masuk Jurang Sedalam 30 Meter, Satu Orang Tewas

GOWA - Mobil pikap bernomor polisi DD 8312 DB yang membawa delapan orang warga terjun ke jurang sedalam 30 meter, di Desa Mamampang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Satu korban bernama Mutmainnah yang duduk di samping sopir tewas di tempat, sedangkan tujuh orang korban lainnya termasuk sang sopir mengalami luka berat di kepala dan patah tulang.

Mengetahui adanya kecelakaan tunggal ini, warga di sekitar lokasi langsung mengevakuasi korban yang tewas ke rumah duka. Warga juga melarikan tujuh korban lainnya ke puskesmas terdekat dan Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

Peristiwa kecelakaan tunggal ini terjadi saat delapan korban berencana menuju Tamaona, Kabupaten Gowa. Namun di perjalanan sang sopir diduga menghindari pengendara dari lawan arah hingga membanting setir ke kiri dan terjun ke jurang sedalam 30 meter.

Petugas Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Gowa yang tiba di lokasi kecelakaan langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi mobil pikap dengan bantuan manual dari warga. Peristiwa kecelakaan ini kini masih dalam penyelidikan Unit Laka Lantas Polres Gowa Sulawesi Selatan.

(Qur'anul Hidayat)