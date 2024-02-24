Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Pertemuan Surya Paloh-Jokowi Dibongkar Sekjen PKS, Bahas Apa?

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |04:32 WIB
4 Fakta Pertemuan Surya Paloh-Jokowi Dibongkar Sekjen PKS, Bahas Apa?
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar membeberkan isi pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Nasdem di Istana Negara pada Minggu (18/2/2024) malam kemarin.

Berikut fakta yang berhsail diungkap:

1. Memicu Banyak Spekulasi

Pertemuan tersebut memang memicu banyak spekulasi. Misalnya, asumsi bahwa Surya Paloh dan Partai NasDem akan diajak masuk ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kendati begitu, Aboe mengatakan pertemuan Jokowi dan Surya Paloh hanya membicarakan hal-hal yang ringan saja.

2. Bantah Kabar Meminta Pertemuan

Menurut dia, kehadiran Ketum Nasdem berdasarkan undangan dari pihak Istana, hal ini sekaligus membantah kabar sebelumnya bila Surya yang mengajukan permintaan bertemu dengan Presiden.

“(Isi pembicaraan), baik-baik saja, biasa obrolan ringan, dan dipanggil diajak, bukan pak Surya yang meminta, ngak ada itu Pak Surya meminta ya, diundang,” ujar Aboe saat ditemui wartawan di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2024).

3. Enggan Merinci

Meski mengklaim mengetahui isi pembicaraan, Aboe enggan merinci lebih jauh ketika dikonfirmasi wartawan. Dia menekan, pertemuan Kepala Negara dan Ketum Nasdem lebih cair saja, usai pencoblosan pada pemilu 2024.

“Ya obrolannya sekitar, supaya sama-sama lah bikin suasana nyaman gitu. Ya sebagai warga negara masih dipanggil Presiden masa enggak mau,” paparnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Nasdem Surya Paloh
